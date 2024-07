Razgatlioglu: «Teamkollege hat Bautista zerstört»

Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu fuhr mit seiner BMW M1000RR in den freien Trainings am Freitag in Donington Park in seiner eigenen Welt. Die Schwäche von Alvaro Bautista will er gnadenlos ausnutzen.

Das erste freie Training am Freitagmorgen beendete Toprak Razgatlioglu 0,416 sec vor dem Zweiten Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati). Im FP2 war der Türke nur noch 0,222 sec schneller als der Italiener, im Gegensatz zu allen anderen in den Top-6 verzichtete der BMW-Pilot aber auf den Einsatz eines weichen Hinterreifens. «Es schaut so aus, als wären wir sehr stark», hielt Toprak fest.

Razgatlioglu zeigte uns einen fabelhaften Save in der Goddards-Kurve, «jetzt habe ich ein weiteres schönes Video», schmunzelte das BMW-Ass in kleiner Medienrunde. «Ich hatte so eine Situation erwartet, die letzte Kurve ist berühmt dafür. Dort ist der Asphalt etwas wellig, da rutscht dir leicht das Vorderrad weg. Ich habe jede Runde darauf gewartet und dann passierte es. Ich konnte das Bike wieder aufrichten, das war ein guter Save – man muss immer am Limit fahren.»

Topraks Plan für das Wochenende steht: «Erst will ich in der Superpole eine Rekordrunde drehen und dann alle drei Rennen gewinnen. Ich war schon vor der Ankunft hier sehr positiv eingestellt. Letztes Jahr vergeigte ich mit der Yamaha einige Kurven, weil die Motorbremse nicht funktionierte. Die Motorbremse der BMW arbeitet hingegen herausragend, das Bike lässt sich auch leicht verzögern und das Turning ist ebenfalls gut. Jetzt gelingen mir in jeder Runde gute Zeiten, weil mir das Bike hilft. Endlich verliere ich auch auf den Geraden nichts mehr.»

Vor der Saison galt nach dem Gewinn von zwei WM-Titeln Ducati-Star Alvaro Bautista als Favorit für diese Saison, doch der Spanier konnte nur zwei der bislang zwölf Rennen gewinnen, während Razgatlioglu sechsmal triumphierte.

Die Vorzeichen haben sich geändert. SPEEDWEEK.com fragte den WM-Leader, weshalb sich Bautistas Dominanz in Luft aufgelöst hat. Der Spanier wurde am Freitag in England Sechster und verlor über eine halbe Sekunde. «Das liegt zum einen am Gewicht, sein Motorrad ist jetzt etwas schwerer als letztes Jahr», erklärte der Mann mit der Startnummer 54. «Hinzu kommt sein Teamkollege, der stark ist. Er hat sich schnell angepasst, fährt sehr gut und kämpft ums Podest. Ich glaube, er hat ihn ein bisschen zerstört.»