Remy Gardner (5.) sicher: «Yamaha sieht etwas in mir»

Nach einem schwachen Superbike-Wochenende in Donington präsentiert sich Remy Gardner in Most verbessert. Er brachte im ersten Lauf die beste Yamaha ins Ziel und hatte seine Freude bei den Zweikämpfen mit Ducati-Piloten.

GRT-Yamaha-Pilot Remy Gardner befindet sich in seiner zweiten Superbike-Saison und macht mit guten Resultaten von sich reden. Im ersten Rennen auf der tschechischen Strecke in Most wurde er Fünfter und verlor 11,6 Sekunden auf Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW).

Begeistert sprach Gardner über seine Superpole-Runde, die seiner Einschätzung nach perfekt war. «Ich habe mein Gehirn in der Box gelassen und bin diese Runde gefahren. Das war brutal. Die Hälfte der Arbeit haben wir in der Superpole geleistet.» Er qualifizierte sich für die fünfte Startposition und hatte von den Yamaha-Piloten die beste Ausgangslage für das Rennen.

Der erste Lauf startete nicht schlecht für den Australier. Er lieferte sich über den Großteil des Rennens einen intensiven Zweikampf mit Weltmeister Alvaro Bautista, der auf der Ducati einen leichten Top-Speed-Vorteil hatte. Auf den kurzen Geraden in Most war Gardner mit seiner Yamaha R1 etwa 10 km/h langsamer als sein Gegner mit der Panigale V4R. «Álvaro hat mich einige Male auf den Geraden überholt und ich habe auf der Bremse gekontert.» Am Ende gelang es Gardner aber nicht sich durchzusetzen und landete hinter Bautista.

Der ehemalige MotoGP-Pilot zeigte sich als Fan der harten Zweikämpfe. «Das war unglaublich anstrengend. Sobald du über die Ziellinie fährst, denkst du: Verdammt, war das cool. Ich fuhr komplett am Limit.»

Der Australier ist nicht in jedem Wochenende so gut aufgestellt wie in Most. Eine Nachfrage bezüglich seiner inkonstanten Leistungen wich er aus. «Das einzige Tief, das wir in dieser Saison hatten, war Donington Park. Auf Seiten der Technik müssen wir aufholen. Zusammen mit Andrea Locatelli bin ich die Nummer-1 bei Yamaha.»

Das Vertrauen seitens des japanischen Herstellers drückt sich auch durch seine Einsätze in der MotoGP aus. Dort wird Gardner nach seinem Einsatz als Ersatzfahrer für Àlex Rins auf dem Sachsenring auch in Silverstone antreten, da Testfahrer Cal Crutchlow weiter an einer Handverletzung laboriert und dessen Wildcard-Einsatz lange geplant war. Gardner ist überzeugt: «Yamaha sieht etwas in mir.»

Zur Halbzeit der Superbike-Saison steht der 26-Jährige auf WM-Rang 8 mit 94 Punkten, hat allerdings noch Anschluss bis zum WM-Fünften Andrea Locatelli, der bei 125 Punkten liegt und für Gardner die Benchmark ist.