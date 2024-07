SBK-WM in Most: Auch nach 2025 soll es weitergehen

Die SBK-Veranstaltung in Most (Brüx) in Nordböhmen hat sich in den ersten vier Jahren ordentlich gemausert, Gespräche über die vorzeitige Verlängerung des Vertrags laufen.

Es war eine Überraschung, als das Autodrom Most in den Kalender der Superbike-WM 2021 aufgenommen wurde, am vergangenen Wochenende gastierte die seriennahe Meisterschaft bereits zum vierten Mal auf der Piste in der Nähe zur deutschen Grenze. Der aktuelle Vertrag läuft bis Ende 2025, Gespräche über dessen vorzeitige Verlängerungen stehen kurz vor dem Abschluss.

«Wir verhandeln mit dem Promoter, um den Kontrakt zu verlängern, es besteht Interesse auf beiden Seiten», teilte Josef Zajicek mit, der Vorstandsvorsitzende des Autodrom Most. «Es läuft alles nach Plan, die Fans müssen sich mit der offiziellen Ankündigung aber noch etwas gedulden.»

«Seit der Rückkehr der WorldSBK in die Tschechische Republik im Jahr 2021 hat unsere Zusammenarbeit mit dem Autodrom Most zu einer sehr beliebten und erfolgreichen Veranstaltung geführt», hielt Gregorio Lavilla fest, Executive Director von Promoter Dorna. «Der Erfolg zeigt sich in der jährlich wachsenden Zahl der Besucher. Most ist ein hervorragender Gastgeber für die WorldSBK und bietet spannende Action auf der Strecke und ein einzigartiges Erlebnis für die Fans. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren auf dem Erfolg dieser ersten vier Ausgaben aufzubauen.»

An der Sicherheit von Most gab es im ersten Jahr Kritik, seitdem wurde viel verbessert. Die Piste erhielt einen neuen Asphalt, neue Randsteine, größere Sturzräume und die Markierung der Bremspunkte wurde hinter und oberhalb der Leitplanken angebracht. Für die Überwachung der Rennstrecke wurde ein neues Kamerasystem installiert, das mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet ist. Diese soll der Rennleitung im sanierten Tower helfen, schneller auf ungewöhnliche Ereignisse wie Unfälle oder Feuer reagieren zu können.

Das Autodrom Most wurde zwischen 1978 und 1983 gebaut und befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Vrbensky. Eine Runde misst 4,219 km, die Strecke ist zwischen 12 und 14 Meter breit und verfügt über 21 Kurven, 9 links und 12 rechts.