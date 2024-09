Magny-Cours, FP3: Nutzlose Session – Rinaldi vorne

Weil es pünktlich zu Beginn des dritten freien Trainings der Superbike-WM in Magny-Cours am Samstagmorgen zu tröpfeln begann, wagten sich nur wenige Fahrer auf die Strecke.

Im ersten freien Training am Freitagvormittag sorgte BMW-Star Toprak Razgatlioglu mit 1:36,347 min für die Bestzeit und blieb 0,353 sec vor dem Zweiten Garrett Gerloff (Bonovo BMW).

Das zweite 45-minütige freie Training am Freitagnachmittag wurde von dem schweren Sturz Topraks überschattet: Der Türke war nach einem Ausrutscher am Ausgang von Kurve 13 in die Mauer vor Kurve 14 gekracht. Razgatlioglu hatte unfassbar viel Glück, erlitt keine Knochenbrüche, aber starke Prellungen und eine leichte Lungenembolie. Noch am Freitagabend teilten die Ärzte mit, dass er für das restliche Wochenende in Frankreich Startverbot hat.



Das FP2 beendete Topraks ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark mit 1:36,010 min auf Platz 1.

Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Magny-Cours fuhr Alvaro Bautista (Ducati) 2023 im Sprintrennen in 1:36,084 min, den Pole-Rekord stellte im selben Jahr Gerloff (BMW) mit 1:35,453 min auf.

An der Mauer vor Kurve 14 wurde inzwischen ein zusätzlicher Aufprallschutz angebracht, die Verantwortlichen des Weltverbands FIM prüfen, wie die Sicherheit an dieser Stelle für nächstes Jahr weiter verbessert werden kann.

Laut Wettervorhersage besteht am Samstag eine sehr hohe Regenwahrscheinlichkeit. Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9 Uhr kehrten die Fahrer bereits nach einer Runde zurück an die Box, weil es zu tröpfeln begann.

Nach acht Minuten wagte sich Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) als Erster zurück auf die Strecke, die Kawasaki-Piloten Alex Lowes und Tito Rabat zogen nach. Rinaldis erste gezeitete Runde war 1:51,343 min, am Ende war der Italiener mit 1:47,985 min Schnellster in dieser nichtssagenden Session. Lediglich sieben Fahrer drehten eine gezeitete Runde.