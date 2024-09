SBK-WM in Cremona: Erstes Rennen live nur als Stream 21.09.2024 - 08:34 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Die Superbike-WM debütiert an diesem Wochenende auf dem Cremona Circuit

Die Superbike-WM gastiert an diesem Wochenende erstmals auf dem Cremona Circuit in Italien. Wer das erste Rennen der Top-Kategorie live sehen möchte, benötigt in jedem Fall einen Internetzugang.