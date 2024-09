Stark: Privates Ducati-Team verdoppelt den Einsatz

Das Ducati-Privatteam Barni Spark wird den Superbike-WM-Event in Cremona nutzen, um seine Pläne für nächstes Jahr vorzustellen. SPEEDWEEK.com verrät vorab, was sich ändert.

Seit Anfang Juli berichtete SPEEDWEEK.com mehrfach von den ambitionierten Plänen des Teams Barni Spark Ducati für 2025. Seit Jahren versucht die Truppe von einem auf zwei Superbikes aufzustocken – jetzt ist das Paket geschnürt!



An diesem Wochenende wird das Team um Marco Barnabo während des Superbike-WM-Events in Cremona das neue Projekt sowie das nächstjährige Fahrerduo vorstellen.

Danilo Petrucci unterschrieb bereits am 13. August für eine weitere Saison.



Yari Montella, vor den Rennen in Cremona Zweiter in der Supersport-WM, wird 2025 in die Superbike-Kategorie aufsteigen und seine dritte Saison für das Barni-Team fahren.

«Für die Performance ist es immer gut, wenn man zwei Motorräder im Team hat, dann kann man sich vergleichen», sagt Petrucci, der aktuell als bester Privatier auf dem fünften Platz der Superbike-WM liegt. «Yari ist sehr schnell, ich halte ihn auch auf dem Superbike für ein großartiges Talent.»

Sein Engagement in der Supersport-WM wird Barnabo beenden. Es gibt jedoch Überlegungen, das Material an ein anderes Team abzugeben und dieses zukünftig als technischer Dienstleister zu unterstützen, wie es zum Beispiel die niederländische Tuningschmiede Ten Kate Racing mit dem thailändischen Yamaha-Team macht.