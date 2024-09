Cremona, FP3: Andrea Iannone vor BMW und Yamaha

Ducati-Privatier Andrea Iannone erzielte im dritten freien Training der Superbike-WM in Cremona am Samstagmorgen die bislang schnellste Zeit des Wochenendes. Markus Reiterberger (BMW) wurde als bester Deutscher 14.

Das FP1 am Freitagvormittag fand auf abtrocknender Piste statt, die erzielten Rundenzeiten besitzen keinerlei Aussagekraft.



Im zweiten 45-minütigen freien Training am Freitagnachmittag lachte die Sonne über der neuen WM-Strecke in Cremona in Norditalien, Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes sorgte mit 1:29,685 min für die Bestzeit.

Zum Vergleich: Beim großen zweitägigen Test im Mai war Remy Gardner (GRT Yamaha) mit 1:28,860 min der Schnellste, der Australier erzielte diese Zeit mit einem Qualifyer-Hinterreifen.



Laut Wettervorhersage soll es am Samstag und Sonntag in Cremona keinen weiteren Regen geben, Fans und Fahrer dürfen sich über angenehme Temperaturen bis zu 24 Grad Celsius freuen.

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9 Uhr fuhr Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) bereits in der ersten fliegenden Runde (!) 1:29,689 min und steigerte sich in der zweiten auf 1:29,584 min.



Dann übernahm Alex Lowes mit 1:29,383 min die Spitze, während sein Kawasaki-Teamkollege Axel Bassani in Kurve 2 ausrutschte.

Beim Fallen der Zielflagge lag Andrea Iannone aus dem Team Go Eleven Ducati vorne, seine Zeit 1:28,779 min lässt den Einsatz eines Qualifyers vermuten.



Garrett Gerloff aus dem deutschen Team Bonovo BMW wurde starker Zweiter, vor dem überraschend schnellen Honda-Werksfahrer Iker Lecuona auf Platz 3.

Weltmeister Alvaro Bautista fährt mit einer vor 13 Tagen angebrochenen Rippe, schlägt sich bislang aber tapfer und wurde im FP3 hinter Andrea Locatelli (Yamaha) Fünfter. Aruba-Teamkollege Nicolo Bulega fuhr auf Platz 6.



Markus Reiterberger, dieses Wochenende als Ersatz für den verletzten Toprak Razgatlioglu im BMW-Werksteam im Einsatz, kam als Bester des deutschen Trios mit einer guten Sekunde Rückstand auf Position 14. Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) wurde 20. und Marvin Fritz als Ersatz von Jonathan Rea im Yamaha-Werksteam 22.