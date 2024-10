Estoril, FP3: Jonathan Rea vor Petrucci und Toprak

Nach dem FP1 und der Hälfte des FP2 fand auch FP3 der Superbike-WM in Estoril am Samstagmorgen auf nasser Strecke statt. Jonathan Rea sorgte vor Danilo Petrucci und Toprak Razgatlioglu für die Bestzeit.

Im ersten freien Training am Freitagvormittag sorgte WM-Leader Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) in Estoril im Nassen mit 1:52,344 min für die Bestmarke und blieb 0,306 sec vor dem Zweiten Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati).



Das zweite 45-minütige freie Training am Freitagnachmittag, in dem nur die erste Hälfte trocken war, beendete der überragende Razgatlioglu mit 1:37,355 min und 0,71 sec Vorsprung auf Platz 1.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Estoril fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) 2022 im ersten Hauptrennen in 1:36,204 min, den Pole-Rekord stellte der Nordire im selben Jahr mit 1:35,346 min auf.

In Estoril ist es mit um die 20 Grad Celsius zwar angenehm warm, das Wort grausig beschreibt das Wetter am Freitag und frühen Samstagmorgen aber treffend.



Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9 Uhr, Portugal ist eine Stunde hinter MEZ, hatte die Piste 20 Grad Asphalttemperatur und war nach dem nächtlichen Regen nass. Die Sonne blinzelte durch die Wolken, mit dem weiteren Verlauf des Wochenendes soll das Wetter wesentlich besser werden.



Aus diesem Grund verzichteten fünf der 24 Fahrer auf eine Runde im FP3, in welchem Yamaha-Werksfahrer Jonathan Rea mit 1:53,126 min für die Bestzeit sorgte. Danilo Petrucci, Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark und Alvaro Bautista vervollständigen die Top-5.