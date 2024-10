Estoril: Razgatlioglu holt erste Pole im Nassen

Die Superpole der Superbike-WM in Estoril fand auf nasser Piste statt. Startplatz 1 sicherte sich BMW-Star Toprak Razgatlioglu vor Ducati-Privatier Danilo Petrucci und Yamaha-Pilot Jonathan Rea. Álvaro Bautista stürzte.

In der Nacht hatte es über dem Circuito do Estoril geregnet, der Asphalt war im morgendlichen dritten Training komplett nass. Zu Beginn der Superpole der Superbike-Kategorie um 11 Uhr Ortszeit zeigte das Thermometer 20 Grad Celsius und sogar die Sonne ließ sich blicken, doch die Streckenbedingungen verlangten weiterhin nach Regenreifen.

Bei der Superpole der Superbike-Kategorie handelt es sich um ein traditionelles Qualifikations-Training, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren.

Noch auf seiner Outlap stürzte Alex Lowes – der Kawasaki-Pilot brachte sein Motorrad zurück an die Box. Nach der ersten fliegenden Runde führte Jonathan Rea (Yamaha) in 1:54,299 min die Zeitenliste an, gefolgt von Danilo Petrucci (Ducati) und Axel Bassani (Kawasaki).

Rea legte eine 1:53,366 min nach und führte nach acht Minuten um eine volle Sekunde vor Álvaro Bautista (Ducati) und Bassani. Erst jetzt fuhr BMW-Star Toprak Razgatlioglu auf die Strecke. Während Rea einen Boxenstopp einlegte, verbesserte sich Michael van der Mark mit 0,4 sec Rückstand auf den Nordiren auf die zweite Position.

Bei noch vier Minuten legte Petrucci in 1:52,640 min eine neue Messlatte auf – es war klar, dass mit jeder Runde schnellere Rundenzeiten möglich sein werden. Razgatlioglu reihte sich zunächst auf der vierten Position ein.

Während Bautista in der Schlussphase stürzte, fuhr Rea zu seinem zweiten Versuch auf die Piste. Nach Ablauf der Zeit brauste Razgatlioglu in 1:52,430 min auf Platz 1, doch auch Petrucci war noch auf einer schnellen Runde unterwegs – und verpasste die Zeit des BMW-Piloten nur um 0,082 sec.

Es blieb also bei der ersten Pole im Nassen für Razgatlioglu vor Petrucci und Rea, der mit einer persönlich besten Runde Platz 3 sicherte.

Der WM-Zweite Nicolò Bulega erreicht Platz 5 in Reihe 2, der gestürzte Bautista muss von der elften Position ins erste Rennen starten. Alex Lowes betrieb als Neunter erfolgreich Schadensbegrenzung. Bester Honda-Pilot wurde Xavier Vierge als 13., trotz Sturz.

Der angeschlagene Dominique Aegerter (Yamaha) qualifizierte sich auf der 18. Position. Philipp Öttl (Yamaha) verpasste in 2:00,479 min wie auch Ivo Lopes (Honda) und Tito Rabat (Kawasaki) die Qualifikationshürde.