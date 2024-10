Toprak Razgatlioglu bei den Ärzten – nur ein Problem

Mit seinem 16. Saisonsieg hat BMW-Star Toprak Razgatlioglu seinen Vorsprung in der Superbike-WM auf 44 Punkte gegenüber Nicolo Bulega (Ducati) erhöht. In Estoril fuhr er im ersten Lauf am Samstag in seiner eigenen Welt.

Toprak Razgatlioglu ist ein Phänomen: Fünf Wochen nach seinem erschreckenden Unfall in Magny-Cours dominiert er das Estoril-Wochenende nach Belieben und bei allen Bedingungen. Der Türke war Schnellster in beiden Sessions am Freitag, eroberte am Samstag seine erste Pole-Position im Nassen und gewann das erste Rennen bei Sonnenschein mit einschüchternden 9,2 sec Vorsprung auf den WM-Zweiten Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam.

Mit seinem 16. Saisonsieg, seinem 55. insgesamt, hat Toprak seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft gegenüber Bulega auf 44 Punkte erhöht. Holt er in den zwei Rennen am Sonntag 19 Punkte mehr als der Italiener, dann ist Razgatlioglu vorzeitig Champion! Es wäre sein zweiter Titel nach 2021 auf Yamaha und der erste für BMW.

Was seinen Sieg noch eindrucksvoller macht: Als Einziger im Feld trat Toprak mit dem harten Pirelli-Hinterreifen SC0 an, der weniger Grip bietet als der weiche SCX, den alle anderen einsetzten.



«Ich bin mit diesem Reifen sehr schnell, außerdem war das Risiko mit ihm geringer», rechtfertigte sich der Nummer-1-Pilot von BMW. «Ich musste dieses Rennen gewinnen und war mit diesem Reifen in den Trainings besser. Das war eine gute Wahl. Ich habe zu Rennbeginn keinen Druck ausgeübt und fuhr langsam, sonst hätte der Reifen wahrscheinlich sofort abgebaut. Als ich vorne war, fuhr ich meine Pace und baute meinen Vorsprung langsam aus.»

Razgatlioglu erzählte in kleiner Journalistenrunde, wie er das Rennen trotz seines großen Vorsprungs genoss. «Ich war aufgeregt, weil ich hier das erste Mal mit der BMW fuhr. Mit der Yamaha kannte ich meine Pace und Rundenzeit, mit der BMW pushte ich ans Limit, um das Potenzial zu verstehen.» Und ergänzte schmunzelnd: «Mein größtes Problem war, dass mir keine Runde in 1:36 min gelang. Dafür drehte das Hinterrad zu stark durch.»

In der Auslaufrunde warteten ein paar Mitglieder aus Topraks Fanclub, dieses Mal als Ärzte verkleidet. Sie unterzogen den 27-Jährigen einer genauen Untersuchung, horchten ihn ab und dokumentierten alles. Anschließend konnte Razgatlioglu verkünden: «Körperlich bin ich wieder bei 100 Prozent – ich habe gewonnen.»

Seinem WM-Widersacher Bulega, der zum 13. Mal in dieser Saison Zweiter wurde (!), zollte Toprak Respekt: «Er ist schnell und jedes Rennwochenende sehr stark. Ich gehe davon aus, dass ihm für Sonntag mit der Abstimmung ein deutlicher Schritt gelingt, dann können wir kämpfen – ich warte darauf.»