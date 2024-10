Domi Aegerter: «Körperliche Verfassung nicht gut»

Nach gut sechs Wochen Verletzungspause kehrte Dominique Aegerter bei der Superbike-WM in Estoril auf seine GRT-Yamaha zurück. Sein Engagement und seine Schmerzen wurden mit fünf Punkten belohnt.

Wegen vier gebrochener Rippen und einer Schulter-Operation Ende August musste Dominique Aegerter verletzungsbedingt sechs Wochen lang aussetzen. Dass er bei seinem Renncomeback auf Anhieb wieder in die Punkte fuhr, war am Samstag eine positive Überraschung für den Schweizer, seine Fans und das Giansanti Racing Team.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Estoril © Gold & Goose Andrea Iannone und Dominique Aegerter © Gold & Goose Petrucci, Razgatlioglu, Locatelli, Rea © Gold & Goose Bautista, Locatelli, Bulega, Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl und Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu und Danilo Petrucci © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Nicolò Bulega und Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark und Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Garrett Gerloff und Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega und Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Bautista © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Auf Platz 14 im ersten Hauptrennen ließ der zweifache Supersport-Champion im zweiten langen Rennen in Portugal am Sonntag Position 13 folgen.



«Wir haben wieder Punkte geholt, sogar einen mehr als am Samstag», freute sich der Yamaha-Pilot. «Das habe ich nicht erwartet, denn als ich am Sonntagmorgen aufgewacht bin, habe ich mich nicht gut gefühlt. Bereits nach dem Rennen am Samstag war meine körperliche Verfassung alles andere als gut. Mir fehlt immer noch die Kraft in meiner rechten Schulter. Also musste ich dieses Defizit mit anderen Muskeln kompensieren. Trotzdem bin ich froh, wieder auf meiner Rennmaschine zu sitzen, auch wenn ich immer noch große Schmerzen beim Fahren habe. Aber es ist auf jeden Fall besser, als zu Hause zu sitzen.»

«Dieses Wochenende war ein gutes Training für Jerez», ergänzte der 34-Jährige. «Ich hoffe, dass ich mich in den nächsten Tagen gut erholen und auch etwas Muskelmasse in meiner Schulter aufbauen kann, damit ich beim Saisonfinale besser abschneide. Mein Team hat einen guten Job gemacht. Natürlich möchte ich ihnen mehr zurückgeben als das, was ich hier erreicht habe. Auch Yamaha hat einen guten Job gemacht, denn wie man sehen konnte, waren sie hier etwas konkurrenzfähiger. Das ist sicherlich positiv. Ich freue mich schon auf die letzten Rennen in Jerez in einer Woche. Ich wünsche Remy eine schnelle Genesung, und dass er für die Wintertests fit ist.»