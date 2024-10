Andrea Iannone sorgte für viel Wirbel – Vertrag kommt

Monatelang hielt uns Andrea Iannone mit kryptischen Äußerungen bezüglich seiner Zukunft hin, dabei lag diese immer auf der Hand. In den kommenden Tagen unterschreibt er den Vertrag für die Superbike-WM 2025.

Andrea Iannone hat zuweilen seltsame Vorstellungen vom Leben und wie Dinge laufen. Monatelang erzählte er uns, wie er sich seine sportliche Zukunft vorstellt. Zusammengefasst: Er will Werksmaterial, auch wenn er in keinem Werksteam fährt.



Bekomme er dieses nicht, müsse er darüber nachdenken, ob er weiter Rennen fahre.

Diese Drohkulisse nahmen nur wenige ernst, dafür hat Iannone nach seinen vier Jahren Dopingsperre zu viel unternommen und geleistet, um wieder auf WM-Niveau Rennen fahren zu können.



Er konstruierte Interesse von Yamaha an seiner Person, brachte sich im Ducati-Werksteam und sogar in der MotoGP ins Spiel – lauter Luftschlösser, wie sich schnell herausstellte.



Das Naheliegende und Realistische war immer, dass er mit seinem jetzigen Team Go Eleven Ducati weitermacht.

Viele im Paddock fragten sich deshalb, wieso sich Go Eleven monatelang von ihm auf der Nase herumtanzen ließ. Die Antwort liegt auf der Hand: Weil ihn das Team braucht. Andrea besitzt in Italien enorme Strahlkraft und ist durch seine Präsenz in den Medien und Fernsehshows für Sponsoren attraktiv.



Und Andrea braucht Go Eleven, denn nur noch dieses Team kann ihm für 2025 ein konkurrenzfähiges Motorrad in der Superbike-WM bieten.

Inzwischen sind sich Iannone und Go Eleven einig, es wird zusammen weitergehen. Die offizielle Bekanntgabe erfolgt voraussichtlich in dieser Woche und noch vor dem WM-Finale in Jerez am kommenden Wochenende.

Ganz vergeblich waren Iannones Bemühungen um besseres Material nicht. Ducati will seinen Kundenteams für 2025 Teile zugänglich machen, die bislang den Werksfahrern Nicolo Bulega und Alvaro Bautista vorbehalten waren. Natürlich gegen das entsprechende Entgelt – aber immerhin.

In der Weltmeisterschaft 2024 geht es für den 35-Jährigen noch um Platz 6. Vor den letzten drei Rennen in Südspanien liegt Iannone vier Punkte hinter BMW-Werksfahrer Michael van der Mark auf Rang 7, der Fünfte Alex Lowes (Kawasaki) ist außer Reichweite. Von hinten droht noch Gefahr von Andrea Locatelli (Yamaha), dem nur acht Zähler zu Iannone fehlen.