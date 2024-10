Endlich offiziell: Domi Aegerter auch 2025 mit Yamaha

Dass Dominique Aegerter und Yamaha auch die Superbike-WM 2025 zusammen bestreiten, wissen regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com schon länger. Jetzt kam auch die offizielle Bestätigung.

Seit Ende September waren sich Yamaha und Domi Aegerter mündlich einig, dass es in der Superbike-WM 2025 zusammen weitergeht. Bereits in Estoril pfiffen es die Spatzen am vergangenen Wochenende vom Boxendach: Der Schweizer hat unterschrieben.



Am Vormittag des 17. Oktober bestätigten der zweifache Supersport-Champion und Yamaha die Vertragsverlängerung.



«Damit ist mein Verbleib in der Superbike-Weltmeisterschaft gesichert, was immer mein Ziel war», hob Aegerter hervor. «Darüber bin ich sehr glücklich und auch sehr dankbar. Nach einer sehr schwierigen Saison, die mit einer Virusinfektion begann, von der ich mich nur sehr langsam erholte, und einer Verletzung, die dazu führte, dass ich vier Rennen verpasste, ist dies keine Selbstverständlichkeit für mich. Außerdem haben wir unsere gemeinsamen Ziele nicht erreicht. Ich möchte mich daher bei allen Beteiligten bedanken, insbesondere bei Yamaha Europe und IXS Schweiz, die mich bei diesem Projekt unglaublich unterstützen. Mein Plan ist es nun, wieder ein starker Fahrer zu werden und konstant unter die ersten sechs zu kommen. Ich bin hoch motiviert, dies zu erreichen und so schnell wie möglich wieder zu 100 Prozent fit zu werden. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr im GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team, in dem ich mich sehr wohl und in guten Händen fühle.»



Dass Remy Gardner im Team bleiben wird, stand schon länger fest, nachdem Yamaha die Option auf ihn gezogen hatte.