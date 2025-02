Nicolò Bulega beruhigt: «Kann nicht immer dominieren»

Mit seinem ersten Triple beim Superbike-Meeting auf Phillip Island erwischte Nicolò Bulega einen perfekten Saisonstart. Der Ducati-Werkspilot kann nicht mehr leugnen, dass er zum engsten Kreis der Titelfavoriten zählt.

Bestzeit in jedem Training, Schnellster in der Superpole und Sieger in allen drei Rennen – Nicolò Bulega ist der Dominator des Saisonauftakts der Superbike-WM 2025. Wie der Italiener auf Phillip Island die Konkurrenz schon seit dem Test vorführte, war atemberaubend. Mit 62 WM-Punkten führt der 25-Jährige die Gesamtwertung souverän an. Zweiter ist sein Aruba.it-Teamkollege Álvaro Bautista mit 36 Punkten.

Übrigens: Bulega fuhr im ersten Lauf und im Superpole-Race zudem die schnellste Rennrunde, nur im zweiten Rennen war Bautista schneller. Der Spanier sorgte in 1:28,836 min für die beste Zeit am Wochenende, was aber nicht schneller war als der Rundenrekord, den Bulega 2024 aufgestellt hatte.

«Eigentlich gibt es gar nicht viel darüber zu sagen – natürlich war es ein fantastisches Wochenende», meinte Bulega gegenüber SPEEDWEEK.com bescheiden. «Ich hatte schon am Montag ein ausgezeichnetes Gefühl und das steigerte sich bis Sonntag weiter. Es lief wirklich alles perfekt, dabei hatte ich etwas Sorge wegen der Reifenwechsel. Mir war klar, dass im Rennen alles Mögliche passieren kann. Zum Beispiel hatte ich im Superpole-Race großes Glück, als sich Toprak verbremste – ich war in dieser Kurve auch nicht perfekt auf der Bremse und das war in diesem Fall mein Glück. Für ein solches Wochenende muss man schnell sein, etwas Glück und ein Team haben, das perfekt arbeitet.»

Manch Beobachter wunderte sich, dass der 25-Jährige bei seinem ersten Triple nicht mehr Freude zeigte. «So bin ich halt. Ich mache nichts Verrücktes oder flippe aus», erklärte Bulega. «Meine Gedanken kreisen sich bereits um das Meeting in Portimão, weil es dort anders laufen wird. Die Ducati funktioniert auf Phillip Island herausragend – schon vor einem Jahr war das so. Außerdem liegt mir das Layout. Mir war klar, dass ich hier meine besten Ergebnisse einfahren kann. Ich denke nicht, dass ich auf jeder Rennstrecke auf diesem Level sein kann – das ist unmöglich.»

Bulega hatte auf Phillip Island bereits in der Supersport-WM 2023 mit der Pole und zwei Siegen dominiert. «Die Superbike-WM ist die Top-Kategorie in dieser Serie, das macht es noch besser. Einen Hattrick zu schaffen, ist spezieller», räumte der Italiener ein.