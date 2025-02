Elfte Plätze: Rückschritt statt Fortschritt bei Honda

Der Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 wurde von Ducati dominiert, alle anderen Werke hatten Schwierigkeiten. Honda fiel zurück auf das Niveau von vor einem Jahr, als Xavi Vierge kein einstelliges Ergebnis erreichte.

Honda steckte auf Phillip Island in einer noch misslicheren Lage als Yamaha, das auf Rekordweltmeister Jonathan Rea verzichten musste, dafür aber drei weitere Werksmotorräder auf der Strecke hatte. Weil Iker Lecuona nach einem Sturz in der Superpole den Saisonauftakt vorzeitig beenden musste, war Xavi Vierge der einzige Top-Pilot der berühmten Honda Racing Corporation.

Der Katalane fuhr im letzten Saisondrittel 2024 überwiegend einstellige Ergebnisse ein und kratzte teilweise an den Top-5, was für dieses Jahr als Ziel herausgegeben wurde. Mit drei elften Plätzen hat der 27-Jährige dieses Vorhaben auf Phillip Island nicht nur verfehlt, sondern war damit auch nicht besser als vor einem Jahr, als er die Positionen 10, 12 und 13 erreichte.

«Natürlich haben wir mehr erwartet, aber die Realität ist, wie sie ist», bedauerte Vierge. «Die hohen Temperaturen haben uns nicht geholfen. Trotzdem möchte ich mich bei meinem Team bedanken. Es hat hervorragend gearbeitet, auch mit der zusätzlichen Herausforderung von zwei Rennen mit Boxenstopp. Sie waren perfekt, und das ist enorm wichtig, weil wir eine neu formierte Mannschaft haben. Das Gleiche kann ich über die Arbeit mit meinem Crew-Chief und den Elektronik-Ingenieuren sagen. Gemeinsam haben wir das Potenzial des Motorrads in diesem Moment voll ausgeschöpft, und es ist uns sehr klar, wo wir uns verbessern müssen.»

Im Superpole-Race wurde Vierge um ein besseres Ergebnis gebracht, als er wegen einer Long-Lap-Strafe von Platz 9 auf Position 13 zurückfiel und wieder im Pulk steckte. Nach einer Beschwerde von Honda wurden dem Spanier nachträglich drei Sekunden gutgeschrieben, was aber nur den Zeitverlust der Long-Lap kompensierte.

«Die Strafe war nicht gerechtfertigt, aber dadurch habe ich jede Chance auf einen Platz unter den ersten Neun verloren. Am Ende machte das den Unterschied zwischen einem möglichen Start in der dritten Reihe und einem tatsächlichen Start in der fünften Reihe aus», grummelte Vierge. «Wie dem auch sei, wir müssen uns auf die bevorstehende Aufgabe konzentrieren. Wir müssen eine Menge Daten auswerten und haben vor der zweiten Runde einen zweitägigen Test geplant. Mal sehen, ob wir die Dinge in dieser Saison schnell umdrehen können.»