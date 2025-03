Petronas Honda: Zaqhwan Zaidi muss schneller lernen

Es war keine Überraschung, dass Zaqhwan Zaidi vom Petronas Honda-Team beim Superbike-Test in Portimão das Schlusslicht war. Dem Rookie droht am Rennwochenende eine weitere Pleite.

Die Rookie-Saison in der Superbike-WM 2025 von Zaqhwan Zaidi steht unter keinem guten Stern. Zuerst verpasste der Malaysier wegen Visa-Probleme die Wintertests in Europa sowie den ersten Tag des offiziellen Dorna-Tests auf Phillip Island. Der zweite Tag war dann nach einem Sturz auf seiner ersten Runde gelaufen. Dass sich der 29-Jährige nicht für die Rennen qualifizieren konnte, wunderte nicht – er kannte weder die Strecke noch das Motorrad, die Reifen und sein Team.

Der Portimão-Test in der vergangenen Woche war daher Zaidis erste wirkliche Gelegenheit, sich ohne Druck mit den Gegebenheiten der Superbike-WM vertraut zu machen.

«Ich war zum ersten Mal in Portimão – es ist keine einfache Strecke und eine weitere neue Herausforderung für mich», stöhnte der Petronas Honda-Pilot. «Aber ich bin recht zufrieden mit dem, was wir erreicht haben – wir haben Fortschritte gesehen. Auf Phillip Island hatte ich kein Vertrauen in das Motorrad; alles war neu und ich hatte auch nicht testen können. Jetzt verstehe ich mehr, natürlich über das Motorrad und auch wie ich mit meinem Crew-Chief arbeiten kann.»

Der Blick auf die Zeitenliste ist jedoch ernüchternd. In 1:45,816 min büßte Zaidi 6,2 sec auf die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (BMW) ein. Sogar sechs Supersport-Piloten waren schneller und selbst auf die Qualifikationshürde von 105 Prozent fehlten zwei Sekunden!



«Sicherlich müssen wir uns noch um einige Punkte verbessern, aber ich glaube, dass ich besser sein kann», beteuerte der Champion der ARRC 2022. «Wie ich schon sagte: Alles ist neu für mich, sogar die Reifen. Es ist nicht nur die Strecke in Portimão, die ich noch nie gesehen habe, denn fast alle Strecken werden neu sein – ich war bisher nur in Aragón und Jerez. Es wird Zeit brauchen, um dorthin zu kommen, wo wir sein wollen, aber ich werde weiter so hart arbeiten, wie ich kann.»