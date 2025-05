Aegerter (13.): Rätselraten nach verkorkstem Samstag

GRT-Yamaha-Pilot Dominique Aegerter erlebte bei der Superbike-WM in Most einen enttäuschenden Samstag: In der Superpole kam der Schweizer nicht über Position 19 hinaus. Das Samstags-Rennen endete mit einem 13. Platz.

Momentan läuft es bei Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) nicht rund. Bei der Superbike-WM in Most kam der Schweizer am Samstag nur bedingt in Schwung. In der Superpole musste Aegerter eine große Enttäuschung einstecken: Startplatz 19 und etwa 1,4 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Ohne die Streichung von Toprak Razgatlioglus (BMW) bester Runde wären es knapp 2 Sekunden Rückstand gewesen.

«Leider haben wir in der Superpole nicht den Schritt gemacht, den wir uns erhofft hatten. Es war eine meiner schlechtesten Superpole-Sessions, die ich je unter normalen Bedingungen gefahren bin», kommentierte Aegerter.

Die Schuld nimmt Aegerter auf sich. «Das Team hat alles getan, um mir zu helfen, ein besseres Gefühl für das Motorrad zu bekommen, damit ich im Rennen härter pushen kann. Immerhin haben wir heute Nachmittag drei Punkte geholt. Aber wir müssen uns weiter verbessern. Ich bin enttäuscht von den Ergebnissen», schilderte der ehemalige Supersport-Weltmeister, der das Samstags-Rennen auf einem glanzlosen 13. Platz beendete.

Für Yamaha verläuft das Rennwochenende in Most bisher durchwachsen. Werkspilot Andrea Locatelli stürzte nacht dem Start in der Schikane. Remy Gardner musste eine Durchfahrtsstrafe absolvieren. Somit war Rekord-Champion Jonathan Rea als Zehnter der bestplatzierte Yamaha-Pilot, lag aber mehr als 22 Sekunden zurück. Aegerters Rückstand nach 22 Runden betrug mehr als eine halbe Minute.

«Morgen haben wir eine weitere Chance», schaut Aegerter auf den finalen Tag des Rennwochenendes. «Bis dahin werden wir bis in die Nacht hinein hart arbeiten und dann hoffentlich gut schlafen.»

«Im Warm-up wird es sicher etwas auszuprobieren geben, und auch das Superpole-Rennen werden wir als Vorbereitung für das zweite Hauptrennen nutzen, wo ich alles geben werde, um so viele Punkte wie möglich mitzunehmen», kündigte Aegerter an.