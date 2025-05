Bulega: «Bin happy, dass ich trotzdem schnell bin»

Nicolo Bulega erzielte an Tag 2 des Superbike-Tests in Misano einen Streckenrekord. Er und Toprak Razgatlioglu waren in einer eigenen Liga unterwegs. Mit seinem Gefühl ist der WM-Führende zu 90 Prozent zufrieden.

Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega war am ersten Tag des Misano-Tests nicht am Start. Der WM-Führende nutzte somit ausschließlich den Tag 2, um auf der Strecke an der Adria 42 Runden zu drehen.

Am Mittwoch fanden die Superbike- und Supersport-Piloten auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli perfekte Bedingungen vor. In der ersten Session am Vormittag war Weltmeister Toprak Razgatlioglu mit 1:32,744 min der Schnellste. Nicolo Bulega folgte mit 0,148 sec Rückstand auf Rang 2.

Am Nachmittag herrschte auf der italienischen Piste reger Testbetrieb, am Ende der Session gingen alle noch einmal mit dem SCQ-Reifen auf Zeitenjagd. Bulega und Toprak waren in einer eigenen Liga unterwegs und übertrumpften sich bis zur letzten Minute gegenseitig mit schnellen Rundenzeiten – mit dem besseren Ende für den Ducati-Piloten. Bulega fuhr mit 1:32,093 min gerade einmal 0,04 sec schneller als Toprak und verbesserte den Streckenrekord, den der Türke 2024 in der Superpole erzielte, um 0,227 sec.

«Ehrlich gesagt, war es ein schwieriger Tag. Zu Beginn hatten wir einige Probleme. Wir konnten diese dann etwas in den Griff bekommen, aber es gibt immer noch einige Kurven, in denen ich mich nicht zu 100 Prozent wohlfühle. Ich bin happy, dass ich trotzdem schnell bin, aber ich möchte mich verbessern», war der Italiener nicht ganz zufrieden mit seinem Tag. «Mein Speed ist gut, aber ich muss mein Gefühl noch etwas verbessern.»

Welche Probleme hatte er mit seiner Panigale V4R? «Es waren Dinge beim Setup, mein Gefühl war nicht so gut», grübelte Bulega. «Dann haben wir etwas ausprobiert und es wurde etwas besser. Ich bin mit dem Feeling zu 90 Prozent zufrieden.» Hat Bulega mit seiner Ducati-Crew auch einige Neuerungen getestet? «Es waren nur Dinge hinsichtlich des Settings.»

Vom 13. bis 15. Juni findet in Misano das nächste Rennwochenende der Superbike-WM statt. Die Fans dürfen sich jetzt schon auf einen heißen Schlagabtausch zwischen den beiden Ausnahmekönnern freuen.

Zeiten Superbike-Test in Misano, 28. Mai, kombiniert:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:32,093 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,040 sec

3. Axel Bassani (I), Bimota, +0,705

4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,727

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,797

6. Yari Montella (I), Ducati, +0,869

7. Iker Lecuona (E), Honda, +0,924

8. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,926

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,060

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,066

11. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,083

12. Alex Lowes (GB), Bimota, +1,172

13. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,271

14. Michael vd Mark (NL), BMW, +1,373

15. Garret Gerloff (USA), Kawasaki, +1,417

16. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,718

17. Ryan Vickers (GB), Ducati, +1,723

18. Michele Pirro (I), Ducati, +1,863

19. Stefano Manzi (I), Yamaha, +2,335

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,197

21. Markus Reiterberger (D), BMW, +3,312

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +3,320

23. Javi Fores (E), Bimota, +3,457

24. Ivo Lopez (P), Honda, +3,768

25. Thomas Bridewell (GB), Honda, +3,909

26. Mattia Pasini (I), Moto2, +4,489

27. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki SSP, +5,373

28. Philipp Öttl (D), Ducati SSP, +5,502

29. Valentin Debise (F), Ducati SSP, +5,547

30. D34GT1 (?), Ducati SSP, +6,066

31. Niccolò Antonelli (I), Yamaha SSP, +6,068

32. Eduardo Montero (E), Ducati SSP, +7,611