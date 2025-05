Misano-Test, Tag 2: Bulega zerstört Streckenrekord

An Tag 2 des Superbike-Tests in Misano war Nicolo Bulega um 0,04 Sekunden schneller als Toprak Razgatlioglu. Bimota-Fahrer Axel Bassani landete auf Rang 3, Stefano Manzi wurde bei seinem Superbike-Debüt 19.

Am zweiten Tag des Superbike-Tests in Misano herrschten konstante Wetterbedingungen, sodass die Superbike- und Supersport-Piloten viele Runden abspulen konnten.

In der ersten Session am Vormittag war, wie schon am Vortag, Weltmeister Toprak Razgatlioglu mit 1:32,744 min der Schnellste. Nicolo Bulega, der den ersten Testtag ausließ, folgte mit 0,148 sec Rückstand auf Rang 2.

Am Nachmittag gingen die Fahrer um 14 Uhr in die vierstündige Session. Bei Halbzeit um 16 Uhr führte Buelga die Zeitenliste mit 1:32,720 min an. Razgatlioglu lag zu diesem Zeitpunkt nur 0,015 sec zurück. Dahinter folgten mit Sam Lowes, Andrea Iannone, Alvaro Bautista und Danilo Petrucci vier Ducati-Fahrer.

Um 16.45 Uhr preschte Rookie-Rookie Yari Montella mit 1:33,174 min auf Rang 3. Einige Minuten später verbesserte er seine Zeit auf 1:33,128 min. Hinter Montella auf Platz 4 lag zu diesem Zeitpunkt Bimota-Fahrer Alex Lowes.

Eine Stunde vor dem Ende der Session setzte sich Honda-Pilot Iker Lecuona mit 1:33,186 min an die vierte Stelle. In der Zwischenzeit hatte Bulega seine Bestzeit auf 1:32,675 min hinunter geschraubt.

40 Minuten vor Schluss setzte Toprak mit 1:32,613 min eine neue Bestmarke. Der Türke wollte es am Ende des zweitätigen Tests noch einmal wissen und ging auf die finale Zeitenjagd. Lecuona verbesserte sich mit seiner CBR1000 RR-R auf Rang 3, Bulega auf 1:32,644 min. 20 Minuten vor dem Ende setzte sich Yamaha-Ass Jonathan Rea mit 1:33,019 min auf Rang 5.

Um 17.47 Uhr fuhr Nicolo Bulega mit 1:32,402 min eine neue Bestzeit. Um 17.58 Uhr stellte Toprak mit 1:32,267 min einen Streckenrekord auf – er unterbot damit seine alte Bestmarke von 1:32,320 min, die er in der Superpole 2024 fuhr. Danach ging es Schlag auf Schlag: Der BMW-Pilot verbesserte seinen Rekord auf 1:32,133 min. Am Ende war es aber Rivale Nicolo Bulega, der mit 1:32,093 min den Hammer fallen ließ.

Bimota-Fahrer Axel Bassani setzte sich kurz vor dem Ende auf Rang 3. Yamaha-Pilot Jonathan Rea beendete den zweiten Testtag in Misano auf Rang 8.

Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu waren am zweiten Testtag in einer eigenen Liga unterwegs. Der Drittplatzierte Bassani hatte über 0,7 sec Rückstand auf die beiden.

Die Top-Fahrer nutzten die guten Bedingungen in Misano voll aus und fuhren bis 18 Uhr. Fleißigster Superbike-Pilot in der zweiten Session des Tages war Toprak mit 58 Runden.

Alvaro Bautista landete auf Position 11, bester Yamaha-Pilot war Remy Gardner auf Rang 5.

Supersport-Leader Stefano Manzi beendete sein Superbike-Debüt auf der Yamaha R1 mit 2,335 sec Rückstand auf Platz 19.

Zeiten Superbike-Test in Misano, 28. Mai, kombiniert:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:32,093 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,040 sec

3. Axel Bassani (I), Bimota, +0,705

4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,727

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,797

6. Yari Montella (I), Ducati, +0,869

7. Iker Lecuona (E), Honda, +0,924

8. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,926

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,060

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,066

11. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,083

12. Alex Lowes (GB), Bimota, +1,172

13. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,271

14. Michael vd Mark (NL), BMW, +1,373

15. Garret Gerloff (USA), Kawasaki, +1,417

16. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,718

17. Ryan Vickers (GB), Ducati, +1,723

18. Michele Pirro (I), Ducati, +1,863

19. Stefano Manzi (I), Yamaha, +2,335

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,197

21. Markus Reiterberger (D), BMW, +3,312

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +3,320

23. Javi Fores (E), Bimota, +3,457

24. Ivo Lopez (P), Honda, +3,768

25. Thomas Bridewell (GB), Honda, +3,909

26. Mattia Pasini (I), Moto2, +4,489

27. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki SSP, +5,373

28. Philipp Öttl (D), Ducati SSP, +5,502

29. Valentin Debise (F), Ducati SSP, +5,547

30. D34GT1 (?), Ducati SSP, +6,066

31. Niccolò Antonelli (I), Yamaha SSP, +6,068

32. Eduardo Montero (E), Ducati SSP, +7,611