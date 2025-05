Axel Bassani: Nur Toprak und Bulega waren schneller

Bimota-Fahrer Axel Bassani belegte beim zweitägigen Superbike-Test in Misano die Ränge 2 und 3 und war damit erster Verfolger von Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu. Für die Rennen fehlt noch ein Schritt.

Axel Bassai (Bimota) hinterließ beim Superbike-Test in Misano einen starken Eindruck. An beiden Tagen landete er in den Top-3 der Zeitenliste – nur Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu waren in einer eigenen Liga unterwegs. Am zweiten Testtag fehlten Bassani sieben Zehntelsekunden auf die beiden Ausnahmekönner.

Im Vergleich zu Tag 1 konnte sich der Italiener am Mittwoch um knapp drei Zehntelsekunden steigern. «Wir haben am zweiten Tag viele Runden absolviert und viele Informationen für das Rennwochenende gesammelt. Wir haben sowohl auf die Rennen als auch auf die Superpole hingearbeitet. Mein Renntempo war am Nachmittag gar nicht so schlecht, und wir haben auch eine Zeitenjagd gemacht, was normalerweise meine Schwäche ist», meinte Bassani. «Ich bin recht happy über mein Gefühl auf dem Bike, obwohl wir an beiden Tagen etwas Schwierigkeiten mit der Front hatten. Das müssen wir noch besser verstehen, denn ohne diese Probleme können wir mit Sicherheit einen weiteren Schritt machen.»

Bassani weiter: «Es war auch gut, dass es während des Tests heiß war und ich denke, dass es am Rennwochenende sehr heiß sein wird. Normalerweise ist es für uns schwieriger, wenn die Temperaturen hoch sind.»

Vom 13. bis 15. Juni findet auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli das nächste Rennwochenende statt. Für den Italiener wird es in dieser Saison nach Cremona das zweite Heim-Event sein. 2024 erzielte er Misano – auf der Kawasaki – die Ränge 11, 6 und 7. Nach seiner starken Vorstellung beim Test, könnte es in diesem Jahr für Bassani weiter nach vorne gehen? «Wir werden sehen, wie es läuft. Wir müssen ruhig und fokussiert bleiben und versuchen, für die Rennen einen weiteren Schritt zu machen», betonte der 25-Jährige, der momentan in der Gesamtwertung auf Rang 10 liegt.

Zeiten Superbike-Test in Misano, 28. Mai, kombiniert:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:32,093 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,040 sec

3. Axel Bassani (I), Bimota, +0,705

4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,727

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,797

6. Yari Montella (I), Ducati, +0,869

7. Iker Lecuona (E), Honda, +0,924

8. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,926

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,060

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,066

11. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,083

12. Alex Lowes (GB), Bimota, +1,172

13. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,271

14. Michael vd Mark (NL), BMW, +1,373

15. Garret Gerloff (USA), Kawasaki, +1,417

16. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,718

17. Ryan Vickers (GB), Ducati, +1,723

18. Michele Pirro (I), Ducati, +1,863

19. Stefano Manzi (I), Yamaha, +2,335

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,197

21. Markus Reiterberger (D), BMW, +3,312

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +3,320

23. Javi Fores (E), Bimota, +3,457

24. Ivo Lopez (P), Honda, +3,768

25. Thomas Bridewell (GB), Honda, +3,909

26. Mattia Pasini (I), Moto2, +4,489

27. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki SSP, +5,373

28. Philipp Öttl (D), Ducati SSP, +5,502

29. Valentin Debise (F), Ducati SSP, +5,547

30. D34GT1 (?), Ducati SSP, +6,066

31. Niccolò Antonelli (I), Yamaha SSP, +6,068

32. Eduardo Montero (E), Ducati SSP, +7,611