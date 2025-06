Alex über Sam Lowes: «Wird ein Rennen gewinnen!»

Sam Lowes stellte in Assen seine erste Pole sicher

Gewohntes Bild in diesem Jahr: Sam vor Alex Lowes

Alex Lowes kommentierte den Aufstieg von Sam in der Superbike-WM 2025 und prophezeit, dass sein Zwillingsbruder in diesem Jahr seinen ersten Sieg mit der Ducati Panigale V4R feiern wird.

Sam Lowes bestreitet in diesem Jahr seine zweite Saison in der Superbike-Weltmeisterschaft und zeigte im Vergleich zu seiner Debütsaison eine beachtliche Steigerung. Nach einer schwierigen ersten Saison mischt der Brite in diesem Jahr regelmäßig unter den besten Independent-Fahrern mit und ärgerte bereits die Werkspiloten der führenden Hersteller. Einer, der seinen Fortschritt besonders aufmerksam verfolgt, ist sein Zwillingsbruder Alex Lowes, selbst seit Jahren eine feste Größe im Superbike-Fahrerlager.

«Meiner Meinung nach hatte er im vergangenen Jahr keine richtige Chance», erklärte Alex auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com und verwies auf den schweren Sturz in Most vor knapp einem Jahr: «Er hatte die Schulterverletzung. Doch in diesem Jahr ist er einer der schnellsten Independent-Fahrer und kämpft gegen Petrucci und Iannone. Das sind Fahrer, die massiv viel Erfahrung haben.»

Sam Lowes stellte in der laufenden Saison bereits eine Pole sicher und fuhr in die Top-3. Aktuell ist der ehemalige Grand-Prix-Pilot Gesamtsechster und liegt vor deutlich vor Ducati-Markenkollege Andrea Iannone. Mit dem Marc-VDS-Team gelingt es Lowes zunehmend, sein Potenzial auf die Strecke zu bringen – und das trotz seiner noch überschaubaren Erfahrung mit den Pirelli-Reifen.

«Er demonstrierte auf verschiedenen Strecken, dass er mit ihnen kämpfen kann, obwohl er nur sehr wenig Erfahrung mit den Pirelli-Reifen in der Superbike-WM hat», betonte Alex. «Er erhält nicht die Anerkennung, die er verdient. Ich denke, er leistet wirklich gute Arbeit.»

Dass sein Bruder über außergewöhnliches Talent verfügt, davon ist Alex Lowes schon lange überzeugt. Besonders beeindruckend sei Sams Leistung in früheren Jahren, als er sich in der Moto2-WM gegen spätere MotoGP-Sieger und besondere Talente behaupten konnte.

«Mein Bruder ist ein besonderer Charakter. Er hat viele Fahrer besiegt, die später MotoGP-Rennen gewinnen konnten», erinnert sich Alex. «Ich sah, wie er bei 60 Grad Streckentemperatur in Jerez gegen Pedro Acosta kämpfte. Obwohl alles gegen Sam sprach, konnte er Pedro schlagen.»

Angesichts dieser Vergangenheit verwundert es Alex Lowes nicht, dass Sam nun auch in der Superbike-WM immer stärker wird. «Seine jüngsten Erfolge hier überraschen mich nicht. Ich denke, dass er in diesem Jahr ein Rennen gewinnen kann. Und ich hoffe, dass ihm das gelingt.»

Trotz aller Brüderlichkeit bleibt jedoch ein sportlicher Wettkampf bestehen. Denn auch wenn die beiden auf der Strecke getrennt kämpfen, bleibt das Duell Lowes gegen Lowes ein Thema – mit einem Augenzwinkern: «Aber natürlich wäre ich gern ein bisschen näher an ihm dran. Im vergangenen Jahr hat er mich nie besiegt. In Cremona hatte er im ersten Rennen ein Getriebeproblem und war hinten. Nach dem Rennen sendete ich ihm eine Nachricht: ‹Hab dich besiegt!›»

Während sich Sam Lowes also anschickt, seinen ersten großen Triumph in der Superbike-WM zu feiern, bleibt es auch aus familiärer Sicht spannend – denn Alex wird alles daran setzen, nicht dauerhaft in den Schatten seines Zwillings zu geraten.