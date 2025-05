Rinaldi gelingt Rückkehr: Ab Misano wieder Superbike 29.05.2025 - 12:22 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Michael Rinaldi blickt mit Freude auf sein Superbike-Comeback

Es hat sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet: Der fünffache Superbike-WM-Laufsieger Michel Ruben Rinaldi, der in der Supersport-WM nicht Fuß fassen konnte, kehrt zurück in die höchste Klasse.