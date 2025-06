Superbike-WM 2025 in Misano: Fünf Serien, elf Rennen

Der Zeitplan der Superbike-WM 2025 in Misano ist gut gefüllt, aber übersichtlicher als im vergangenen Jahr. Während die WorldWCR pausiert, ist die 300er-Weltmeisterschaft wieder dabei. Wann was passiert.

Vor einem Jahr gab es Kritik am vollgepackten Programm auf dem Misano World Circuit. Denn neben Superbike-, Supersport und Supersport-300 war auch die Frauen-WM sowie der R3- und Aprilia-Cup am Start. Glücklicherweise gab es keine Unfälle oder Defekte, die längere Unterbrechungen und Verzögerungen nach sich zogen.

Für 2025 wurde der Zeitplan etwas übersichtlicher gestaltet. Die WorldWCR geht erst in Donington Park (11. bis 13. Juli) weiter und an Stelle des Aprilia-Markenpokals rückt der V4-Elite-Cup in das Programm. Diese Ducati-Serie debütiert in Misano und die Rennen gehen über nur sieben Runden.

Die Beginnzeiten der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft sind wie gewohnt: Die Superpole und das Superpole-Race finden am Samstag und Sonntag um 11 Uhr statt, die beiden Hauptrennen jeweils um 14 Uhr.