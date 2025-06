Als SBK-Rookie lernte Sam Lowes, wie es nicht geht

In der Superbike-WM 2025 glänzt Sam Lowes mit deutlich besseren Ergebnissen als im vergangenen Jahr. Der Marc VDS Ducati-Pilot hat aus den Fehlern seiner Rookie-Saison gelernt.

Als Superbike-Pilot mit den meisten Stürzen lieferte Sam Lowes im vergangenen Jahr das ab, was viele vom damaligen Rookie erwartet hatten. Aber man muss berücksichtigen: Für den Engländer war alles neu – die Ducati V4R, der Einsatz der Elektronik, die Reifen von Pirelli, die meisten seiner Gegner und auch einige der Rennstrecken.

2025 sehen wir einen anderen Lowes: Bis auf wenige Ausnahmen fuhr der 34-Jährige in den Top-5 mit, holte in Assen seine erste Pole-Position und fuhr im Superpole-Race als Zweiter sein erstes Top-3-Finish ein. Als WM-Sechster ist der Marc VDS-Pilot zweitbester Privatier. «Ich denke, dass die diesjährige Saison viel besser läuft. Wir waren jedes Wochenende ziemlich konstant im Kampf um die vorderen sechs Plätze, und meine Pace in der Superpole und insgesamt hat sich im Vergleich zu 2024 stark verbessert», zählte Lowes zufrieden auf. «In meiner ersten SBK-Saison habe ich viel über die Meisterschaft gelernt: das Format der Rennwochenenden, wie man das Superbike fährt und wahrscheinlich auch, wie man es nicht fährt. Der beste Moment 2024 war wahrscheinlich, in Barcelona konkurrenzfähig zu sein, mich gut zu qualifizieren und ein paar Runden zu führen. Der schlimmste Moment im vergangenen Jahr war der Sturz in Most, bei dem ich mich verletzt habe. Das hat mich wirklich zurückgeworfen.»

Nach dem Sturz in Tschechien kam Lowes auf keinen grünen Zweig mehr und zahlreiche weitere Rennstürze folgten. «Zwischen diesem Sturz in Most und früheren Verletzungen in den Jahren 2021 und 2022 mit meinen beiden Schultern gab es Punkte, an denen es so aussah, als würde es das Ende meiner Karriere sein», gab Lowes zu. «Vielleicht habe ich versucht, zu früh zurückzukommen. Es ist schwer, als Fahrer in dieser Kategorie zu konkurrieren, wenn man nur zu 80 Prozent gesund ist. Dann stürzte ich in Aragon erneut auf dieselbe Schulter. Manchmal denke ich, dass es im Rennsport so weitergeht, wenn man auf eine schlechte Welle gerät.»