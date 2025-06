7 Tage nach der Hiobsbotschaft: Alvaro Bautista 3.

Dem zweifachen Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista ist es gelungen, die Frustration über die Trennung von Ducati nach dieser Saison in Motivation umzuwandeln. Am Freitag in Misano waren nur zwei schneller.

Die beiden WM-Führenden Nicolo Bulega (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (BMW) fuhren am Freitag auf dem Misano World Circuit in ihrer eigenen Liga, Alvaro Bautista landete in der kombinierten Zeitenliste der beiden freien Trainings mit 0,650 sec Rückstand auf dem dritten Platz.

Damit gab der 40-Jährige ein kräftiges Lebenszeichen von sich und unterstrich, dass er noch nicht aufs Abstellgleis gehört. Die Hiobsbotschaft, dass sich das Team Aruba.it Ducati nach dieser Saison von ihm trennen wird, hat Bautista offensichtlich gut verkraftet und weggesteckt.

Eine Woche lang hatte er Zeit, um über die Ducati-Entscheidung nachzudenken – und die anfängliche Frustration in Motivation umzuwandeln. «Wenn auf Frustration weitere Frustration folgt, dann wird es immer schlimmer», ist dem 63-fachen Laufsieger bewusst. «Ich versuche, alle meine Gefühle in positive Energie umzuwandeln und im Kopf frei zu sein. Das hilft mir dabei, immer besser zu werden. Wenn ich das Motorrad fahre, dann denke ich nicht über das Geschehene nach.»

Hat sich die Atmosphäre in der Aruba-Box gegenüber dem vergangenen Event in Most verändert? «Nein», entgegnete Alvaro SPEEDWEEK.com. «Ich bin ein Ducati-Fahrer und versuche das Beste für mein Team, für meine Leute. Sie arbeiten sehr hart und verdienen gute Resultate. Ich bin professionell, wir alle pushen dafür, die Besten zu sein. So macht es auch Gigi Dall’Igna, der hier ist. Die Atmosphäre mit ihm in der Box ist normal.»

Wie erklärt Bautista seine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem zweitägigen Misano-Test Ende Mai, den er nur als Elfter beendete? «Jeder hat hier getestet, aber eines ist sicher: Manchmal im Test scheint es so, als wollten einige gewinnen. Aber wenn das Rennwochenende kommt, lösen sie sich in Luft auf und kommen nicht mehr auf die gleiche Rundenzeit. Ich kann sogar bessere Zeiten während des Rennwochenendes fahren, weil ich Rennen und das damit verbundene Adrenalin liebe. Das motiviert mich zusätzlich.»