BMW mit Hausaufgaben: «Noch nicht der echte Toprak»

Toprak Razgatlioglu lag beim Trainingsauftakt der Superbike-WM in Misano in Schlagdistanz zu Ducati-Pilot Nicolo Bulega: Doch das Fahrverhalten der BMW M1000RR gibt noch einige Rätsel auf.

Nach den großen MotoGP-Neuigkeiten konzentriert sich BMW-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu wieder auf seinen Job in der Superbike-WM. Mit Nicolo Bulega (Ducati) hat er in Misano einen starken Widersacher.

Um 0,190 Sekunden war WM-Leader Nicolo Bulega in der kombinierten Zeitenliste aus FP1und FP2 am Freitag schneller als Toprak Razgatlioglu. Der drittplatzierte Alvaro Bautista verliert bereits 0,650 Sekunden, alle Fahrer ab Platz 6 mindestens eine Sekunde.

«Es war kein schlechter Tag», bemerkte Razgatlioglu, der aber noch Luft nach oben erkennt. Im Nachmittags-Training testete der Türke eine neue Federgabel an seiner BMW M1000RR. Diese Änderung bescherte ihm kein gutes Gefühl.

«Ich fand einen Rhythmus, aber es war noch nicht der echte Toprak. Meine Rundenzeit ist gut, doch bisher bin ich auf der Bremse noch nicht so richtig stark», grübelte der Weltmeister am Freitagnachmittag nach dem zweiten Training.

«Das Motorrad fühlte sich nicht so wie beim Test an», stellte der BMW-Pilot fest und präzisierte: «Die Motorbremse reagiert anders. Beim Bremsen erhalten wir keine Unterstützung vom Heck des Motorrads und müssen den Vorderreifen sehr stark beanspruchen.»

«Wir brauchen noch etwas mehr Grip», benannte Razgatlioglu das große Problem bei den hochsommerlichen Bedingungen mit knapp 50°C Asphalttemperatur.

«Bei diesen heißen Bedingungen ist der Grip nicht gut. Am Vormittag war es nicht so schlecht, doch am Nachmittag wärmte sich der Asphalt stark auf und wir hatten sehr viel Schlupf.»

© Gold & Goose Willkommen in Misano, Nicolò Bulega © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Nicolò Bulega Zurück Weiter

«Es war aber nicht nur der Schlupf, auch die Motorbremse veränderte sich sehr stark. Das Heck hat nicht viel Grip und die Motorbremse hilft nicht in der Kurve. Mir fällt es schwer, das Motorrad in den Kurven zu verzögern, besonders in den langsamen», erklärte Razgatlioglu.

«Beim Beschleunigen spüre ich sehr viel Schlupf», so der Titelverteidiger. «Am Samstag müssen wir uns verbessern, weil der Grip nicht ausreicht für die Rennen. So können wir nicht um den Sieg kämpfen. Ducati ist hier sehr stark, vor allem Bulega.»

«Wenn wir eine gute Abstimmung finden, dann können wir in den Rennen kämpfen», ist Razgatlioglu überzeugt.