Endlich: Gerloff erlebt bestes Kawasaki-Wochenende

Für das Kawasaki-Werksteam lief 2025 in der Superbike-WM noch nicht viel nach Plan. Beim Meeting in Donington Park gelang Einzelkämpfer Garrett Gerloff allerdings ein ordentlicher Schritt, der ihm viele Punkte bescherte.

Nach der Saison 2024, in der Garrett Gerloff auf der Bonovo-BMW mehrere Podestplätze erreichte und die Saison auf Platz 9 beendete, war die Hoffnung auf eine starke erste Saison auf der Kawasaki für dieses Jahr groß. Doch das Puccetti-Team und der US-Amerikaner kamen nur schleppend voran und mussten sich oft mit Top-15-Plätzen zufriedengeben.

Beim Superbike-WM-Event in Donington Park gelang nun ein Befreiungsschlag. Gerloff heizte auf der ZX-10RR zu drei Top-8-Ergebnissen und schaffte sogar einen sechsten Platz. Insgesamt gehen er und Kawasaki mit 20 WM-Zählern zum nächsten Event in Ungarn.

«Wir haben einen großen Schritt mit dem Bike gemacht, besonders bei der Elektronik», freute sich Gerloff. «Es fühlt sich gut an, wenn es leichter von der Hand geht und man nicht alles unendlich ausprobieren muss. Es war ein guter Tag, mit zwei guten Starts und guten ersten Runden. Anschließend war ich in einer guten Position und habe keine Positionen verloren. In den letzten acht Runden habe ich aber viele Fehler gemacht, weil die Motorbremse mir Probleme bereitete, als der Reifen verschlissen war.»

Der 29-Jährige ist glücklich, dass er mit seinem Team einen Weg gefunden hat, um schneller zu werden. «Immer, wenn ich das Motorrad fahre, bekomme ich einen besseren Überblick, was diese Änderungen bewirken und was noch besser sein könnte. Wir brauchen noch etwas Zeit, um diese Dinge besser zu verstehen und umzusetzen», so der Kawasaki-Pilot. «Wir sind im Team nun alle in der gleichen Richtung unterwegs, das ist wichtig. Es gibt noch Raum für Verbesserungen, unter bestimmten Voraussetzungen können wir dann noch größere Fortschritte erzielen.»

«Besonders bei der Elektronik können wir uns noch stark verbessern», weiß Gerloff. «Auch von Samstag auf Sonntag gelang der große Schritt in der Elektronik – es machte uns vieles so viel leichter. Das fällt mir manchmal noch schwer, denn ich denke zum Beispiel bei Problemen beim Turning direkt über geometrische Veränderungen nach. Heutzutage hat es aber so viel mit der Elektronik zu tun.»

Gerloff liegt nach den Rennen in Großbritannien auf WM-Platz 16. Wo sieht er die Stärken bei seinem Paket? «In den ‚stop-and-go‘-Passagen komme ich mit der Kawasaki-Power gut aus den Kurven heraus und auf Danilo habe ich nichts verloren. Die Probleme liegen eher noch in den flüssigeren Kurven. Mir fehlt etwas Grip in diesem Bereich. Nun freue ich mich auf Balaton, denn da geht es ja um ‚stop-and-go‘, obwohl ich bisher nicht mal eine Streckenskizze gesehen habe.»

