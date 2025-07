Tobi Ebster (Hero): Premiere bei der Superbike-WM

Rallye-Ass Tobias Ebster (Hero) war als Gast bei der Superbike-WM auf dem Balaton Park Circuit beeindruckt von der seriennahen Weltmeisterschaft. In der Startaufstellung gab es ein Selfie mit Danilo Petrucci (Ducati).

Einen Abstecher der besonderen Art gönnte sich Rallye-Ass Tobias Ebster am vergangenen Wochenende. Der Hero-Werksfahrer schaute im Rahmen der Premiere auf dem Balaton Park Circuit bei der Superbike-WM vorbei. Die Einladung erfolgte durch den US-amerikanischen Hero-Teamsponsor aus der Energy Drink-Branche, der in der Superbike-WM auch im Ducati-Werksteam engagiert ist.

Der 27-Jährige durfte dabei auch das hektische Treiben und die Vorbereitungen in der Startaufstellung bei den Superbike-Assen hautnah erleben. Spannend: Mit dem nächstjährigen BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci (34) gab es auch noch ein Selfie am Grid. Der Italiener ist quasi ein Kollege von Ebster, hat selbst vor drei Jahren die Dakar-Rallye bestritten und dort noch dazu mit einem Etappensieg für viel Furore gesorgt. Sowohl die BMW-Truppe als auch das Hero-Team ist in Stephanskirchen stationiert.

«Für mich war es das erste Mal bei der Superbike und es war großartig», berichtete Ebster. «Es war cool, so viele großartige Leute zu treffen. Es war definitiv nicht das letzte Mal», kündigte der Zillertaler an. Im Business Club konnte Ebster zwischen den Sessions relaxen und dabei auch ein wenig hinter die Kulissen blicken. Im Paddock besuchte der Tiroler dann nicht nur einige Top-Teams, sondern auch österreichische Vertreter wie den Nachwuchsmann Daniel Krabacher.

Zur Erinnerung: Ebster hatte bei der diesjährigen Dakar als Privatier im BAS-KTM-Team zwei dritte Tagesränge erreicht. Die Rallye beendete er auf Rang 2 der Rallye-2-Wertung, gesamt wurde es für Ebster Platz 9. Im Mai hat der Neffe von KTM-Ikone Heinz Kinigadner dann völlig überraschend einen Werksvertrag mit dem Werksteam von Hero unterzeichnet und mit der Truppe, die in Bayern stationiert ist, bereits die Südafrika Safari Rallye bestritten.