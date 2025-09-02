So verlief der Oldtimer-GP in Schwanenstadt
Alle zwei Jahre veranstaltet der MSV Schwanenstadt den Oldtimer-Grand-Prix, am letzten Augustwochenende war es wieder so weit. Bei spätsommerlichen Wetterbedingungen (einige Regentropfen Samstagmittag, aber am Sonntag strahlend-blauer Himmel) und vor einer überragenden Zuschauerkulisse von ca. 12.000 Menschen brachten die mehr als 340 Teilnehmer spannenden und schönen Motorradsport in die Gemeinde Pitzenberg-Aich bei Schwanenstadt.
Die schnellsten Piloten waren am Samstag der Freilassinger Philipp Öttl auf einer Superbike-Werks-Ducati von 2017, sowie am Sonntag der Obinger Markus Reiterberger auf einem BMW-Superbike von Alpha Racing.
Auch der vierfache Superbike-Weltmeister, Carl Fogarty begeisterte die Fans mit seiner original Ducati 996RS, mit der er 1999 seinen letzten Titel gewann. Gerade die Mischung aus alten und neueren Motorrädern begeisterte die Fans.
Weil es sich beim Oldtimer-GP aber um einen Gleichmäßigkeitswettbewerb handelt, wurde Gesamtsieger der Veranstaltung Andreas Putz. Der Österreicher startete in der Klasse 4 mit der gleichmäßigsten Pace aller Teilnehmer.
|Ergebnis Oldtimer-GP Schwanenstadt 2025
|Klasse 1: Baujahre 1920 – 1930
|1. Johann Foettinger
|A
|Scott
|2. Olaf Weigelt
|D
|Sarolea
|3. Ivo Lohr
|CZ
|BMW
|Klasse 2: Baujahre 1931 – 1949
|1. Gernot Gruber
|A
|DKW
|2. Andreas Ulm
|D
|Cotton
|3. Clemens Fritsch
|D
|Triumph
|Klasse 3: Baujahre 1950 – 1969 bis 350ccm
|1. Harald Deussl
|A
|Puch
|2. Norbert Denk
|A
|Honda
|3. Mathias Markl
|D
|Honda
|Klasse 4: Baujahre 1950 – 1969 über 350ccm
|1. Andreas Putz
|A
|Honda
|2. Ludwig Grünwald
|D
|Honda
|3. Christian Foettinger
|A
|BMW
|Klasse 5: Baujahre ab 1970 bis 350ccm
|1. Michael Berger
|A
|Yamaha
|2. Rudolf Aufgeneder
|A
|Yamaha
|3. Albert Eberle
|CH
|Harris Yamaha
|Klasse 6: Baujahre ab 1970 über 350ccm
|1. Johann Karl
|D
|Eigenbau
|2. Wolfgang Deutschmann
|D
|BMW
|3. Johann Antensteiner
|A
|Ducati
|Klasse 7: Beiwagen bis Baujahr 1969
|1. Jochen Gundel
|D
|BMW
|2. Hans Jochim
|D
|BMW
|3. Christian Foettinger
|A
|BMW
|Klasse 8: Beiwagen von 1970 – 1980
|1. Alexander Hentschel
|D
|Moto Guzzi
|2. Richard Wiedemann
|D
|Suzuki
|3. Josef Saller
|D
|Ducati
|Klasse 9: Beiwagen ab 1981
|1. Steffen Schneider
|D
|Derbishire-Honda
|2. Ralph Hecker
|D
|Windle
|3. Thomas Sippel
|D
|LCR-Suzuki
|Klasse 10: Hubraum 50 – 80cmm
|1. Alexander Deussl
|A
|Puch
|2. Michael Landgraf
|D
|Suzuki
|3. Thomas Attwenger
|A
|Kreidler
|LL – Legenden
|1. Sepp Bader
|D
|Suzuki
|2. Manfred Stein
|D
|HondaHRC
|3. Christian Kellner
|D
|KalexMoto2