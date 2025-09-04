Domi Aegerter (Yamaha): Vorfreude auf ‹Heimrennen›

Nach seinem Gaststart bei der IDM in Assen beginnt für Dominique Aegerter am kommenden Wochenende in Magny-Cours wieder der Alltag in der Superbike-WM. Der Yamaha-Pilot hofft auf große heimische Unterstützung.

Noch hat Dominique Aegerter seinen Verbleib in der Superbike-Weltmeisterschaft nicht geregelt, umso wichtiger das letzte Saisondrittel, um sich mit guten Ergebnissen in Szene zu setzen. Gut geklappt hat das in der Sommerpause, als der Schweizer beim IDM-Gaststart in Assen einen Sieg und einen zweiten Platz abräumte. Beim bevorstehenden Meeting in Magny-Cours wären Platzierungen in den Top-8 für den 34-Jährigen bereits ein Erfolg.

«Ich freue mich sehr darauf, nach Magny-Cours zurückzukehren, nachdem ich dieses Rennen letztes Jahr aufgrund einer Verletzung verpassen musste», sagte Aegerter im Vorfeld. «Magny-Cours ist ein ganz besonderer Ort für mich; ich bezeichne es gerne als mein Heimrennen, da die Strecke nur etwa fünf Autostunden von meinem Zuhause entfernt ist. Ich erwarte also viele Gäste, Sponsoren und Fans, die mich wie immer tatkräftig unterstützen werden. Ich bin auch froh, dass die scheinbar endlose Sommerpause zu Ende geht, obwohl ich persönlich mit einem Rennen in der IDM eine Pause eingelegt habe. Das war eine tolle Erfahrung für mich und auch ein gutes Training.»

Der Rohrbacher weiter: «Magny-Cours ist eine Strecke, die ich mag. Das Layout ist größtenteils schnell und flüssig. Aber es gibt auch ein paar harte Bremspunkte und einige Bergauf- und Bergab-Abschnitte. Letztes Jahr war das Wetter nicht so schön. Ich hoffe also, dass es dieses Wochenende besser wird und die sommerlichen Bedingungen anhalten. Ich kann es kaum erwarten, das gesamte WorldSBK-Fahrerlager wiederzusehen. Vor allem freue ich mich darauf, mein Team wiederzusehen, auch wenn ich in der Sommerpause erfahren habe, dass ich nächstes Jahr leider nicht mehr zum Team gehören werde. Ich bin daher intensiv auf der Suche nach einem neuen Job und warte auf passende Angebote.»

Aegerter wäre zu Beginn der neuen Saison 35 Jahre alt und damit auch für einen Superbike-Piloten im fortgeschrittenen Alter. «Ich würde mich sehr freuen, wenn ich weiterhin mit Yamaha zusammenarbeiten könnte. Vorerst freue ich mich jedoch auf die letzten Rennen des Jahres in meinem aktuellen Umfeld und insbesondere auf Magny-Cours, wo ich meine 30-jährige Zusammenarbeit mit meinem Lederausstatter IXS mit einem speziellen Lederanzug feiern werde.»