Yamaha R1 mit Winglets: Andrea Locatelli zieht Bilanz

Von Kay Hettich
Andrea Locatelli
© Gold & Goose

Andrea Locatelli

Vor einem Jahr brachte Yamaha mitten in der Superbike-Saison ein mit Winglets ausgestattetes neues Homologationsmodell der R1. Was es gebracht hat, sagt Werkspilot Andrea Locatelli.
Das Meeting in Magny-Cours war für Yamaha ein guter Zeitpunkt, um in der Superbike-WM Bilanz zu ziehen. Denn die aktuelle R1 mit Winglets debütierte Ende September 2024 in Cremona, Magny-Cours vor einem Jahr wurde mit dem vorherigen Modell bestritten.

Damals wie heute ist Andrea Locatelli der beste Yamaha-Pilot in der Gesamtwertung. Drei Rennen vor Saisonende belegt der 28-Jährige mit 236 Punkten (1 Sieg, 4 Podestplätze) den vierten WM-Rang – vier Punkte mehr als in der gesamten Saison 2024, als Locatelli WM-Siebter war.

«Im vergangenen Jahr hat uns das neue Bike nicht viele Vorteile gebracht, wahrscheinlich wegen der Regeln», sagte der Italiener auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Mit der neuen Balanceregel und der vielen Arbeit, die wir im Winter in das Projekt hineingesteckt haben, ist es besser geworden. Wobei wir auch 2024 schwierige und bessere Wochenenden hatten – gegen Saisonende habe ich einen Podestplatz eingefahren oder bin auf Podestkurs gestürzt. In diesem Jahr bin ich etwas konstanter, mache weniger Fehler, und das hat uns nach vorn gebracht. Was die reine Performance angeht, halte ich die beiden Bikes für recht ähnlich.»

Ducati entwickelt seit mehreren Monaten eine neue V4R, die ab der Superbike-WM 2026 eingesetzt werden wird. Was hat Yamaha für die kommende Saison im Köcher?

«Wie alle arbeiten auch wir kontinuierlich an Verbesserungen. Ducati bringt ein neues Motorrad, aber ob und wie viel besser es sein wird, weiß man noch nicht. Ich wünsche es ihnen nicht, aber vielleicht passiert ihnen ein Fehler, man weiß es nicht», meinte der Italiener. «Jede Saison schreibt ihre eigene Geschichte und möglicherweise ändert sich das Reglement erneut. Meine Aufgabe ist es, aus den vorhandenen Möglichkeiten das Beste herauszuholen, und nur darauf fokussiere ich mich. Was ich sagen kann, ist, dass wir für die Wintertests ein strammes Programm haben und einiges ausprobieren werden.»


Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

