Bautista: Traum vom Podium platzte in Kurve 15

Von Sebastian Fränzschky
Alvaro Bautista: Null Punkte am Samstag
© Ducati

Alvaro Bautista: Null Punkte am Samstag

Alvaro Bautista erlebte im ersten Rennen der Superbike-WM in Aragon eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach einem vielversprechenden Qualifying und starkem Beginn endete sein Samstag jedoch im Kiesbett.
Ducati-Pilot Alvaro Bautista erlebte bei der Superbike-WM in Aragon einen enttäuschenden Samstag. Nach einem vielversprechenden Qualifying am Vormittag waren die Hoffnungen groß, den Sprung aufs Podium zu schaffen. Von Startplatz 6 aus machte Bautista etwas Boden gut und fuhr rundenlang auf der zwölften Position.

Im Laufe des Rennens kam Bautista wie gewohnt immer besser in Schwung und wollte ein Überholmanöver gegen Ducati-Markenkollege Danilo Petrucci vorbereiten. Doch beim Versuch, besonders gut aus der engen Linkskurve vor der langen Gegengeraden zu beschleunigen, ging Bautista über das Limit und landete im Kiesbett.

«Der Sturz war eine große Enttäuschung. Mein Gefühl war das gesamte Wochenende über richtig gut», erklärte der Spanier. «Im Rennen fiel es mir wie so oft in den ersten Runden schwer, mit vollem Tank zu fahren. Mein Plan war, den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren. Und das gelang mir, ich war nah dran.»

«Mein Gefühl verbesserte sich von Runde zu Runde», beschrieb der Ducati-Pilot sein Rennen. «Ich versuchte, den Ausgang von Kurve 15 vorzubereiten, um nah an Danilo dran zu sein. Mein Plan war, ihn in der letzten Kurve zu überholen.»

«Leider rutschte mir das Vorderrad weg und ich stürzte. Wirklich schade, doch das kann im Rennsport vorkommen. Am Sonntag haben wir zwei weitere Chancen», erklärte Bautista. Einige Fans des Spaniers packten ihre Sachen vorzeitig zusammen, als die Ducati mit der Nummer 19 aus dem Rennen war. Bautista bleibt für Sonntag dennoch optimistisch. Im Vorjahr gewann der Lokalmatador am finalen Tag sowohl den Sprint als auch das zweite Hauptrennen.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 28 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 494
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 450
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 273
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 245
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 179
7. Alex Lowes (GB) Bimota 155
8. Xavi Vierge (E) Honda 129
9. Axel Bassani (I) Bimota 107
10. Andrea Iannone (I) Ducati 101
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 97
12. Michael vd Mark (NL) BMW 92
13. Iker Lecuona (E) Honda 90
14. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 73
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 53
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 32
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

