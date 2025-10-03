Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Axel Bassani (9./Bimota): Bei Petrucci war Endstation

Von Kay Hettich
Axel Bassani (li) rieb sich erfolglos an Danilo Petrucci auf
© Gold & Goose

Axel Bassani (li) rieb sich erfolglos an Danilo Petrucci auf

Für Bimota war das Superbike-Meeting in Aragon eine Herausforderung. Nach einem erfreulichen ersten Lauf biss sich Werkspilot Axel Bassani im zweiten Hauptrennen an Danilo Petrucci (Ducati) die Zähne aus.
Im ersten Superbike-Lauf im MotorLand begeisterte Axel Bassani mit einer furiosen Fahrt, die ihn von Startplatz 23 bis auf Rang 8 führte. Der Bimota-Pilot machte 14 Positionen durch Überholmanöver gut, nur eine Position wurde ihm ‹geschenkt› – Alvaro Bautista (Ducati) war vor ihm liegend gestürzt. Angesichts dieser Performance schraubte der Lockenkopf seine Ziele für den Rennsonntag nach oben, denn nun konnte Bassani seine ursprüngliche elfte Startposition einnehmen. «Ein Platz zwischen sechs und neun ist möglich», glaubte der Italiener.

Aber die Rennen entwickelten sich nicht ganz so positiv, wie sich der 26-Jährige das gewünscht hatte. Im Superpole-Race über zehn Runden war auf Platz 11 Endstation, im zweiten Hauptrennen war Danilo Petrucci sein Bremsblock, an dessen Hinterrad Bassani als Neunter ins Ziel kam. Einmal mehr erwies sich der Kawasaki-Motor als der große Schwachpunkt der Bimota.

«Das Sprintrennen war ziemlich schwierig. Viele Fahrer haben mich auf der Geraden überholt, und ich habe nur versucht, Positionen wieder gutzumachen«, berichtete Bassani. «Im zweiten Lauf war das Gefühl nicht schlecht, ähnlich wie im ersten Rennen. Als ich auf Danilo auflief, war es unmöglich, ihn zu überholen. Auf der Geraden verlor ich immer an Boden, holte dann aber beim Bremsen und in den Kurven wieder auf. Ich fuhr den Rest des Rennens hinter ihm, obwohl ich glaube, dass meine Pace etwas besser war. Wir haben mit dem neunten Platz gute Punkte geholt.»

In der Gesamtwertung belegt Bassani den zehnten Rang,  sechs Punkte hinter Ducati-Privatier Andrea Iannone.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,248 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,973
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 12,904
5. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 13,521
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,102
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,103
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,802
9. Axel Bassani (I) Bimota + 19,575
10. Xavi Vierge (E) Honda + 23,297
11. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 23,786
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,209
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 24,253
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,257
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 24,971
16. Yari Montella (I) Ducati + 25,200
17. Tito Rabat (E) Honda + 43,902
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 51,404
19. Sam Lowes (GB) Ducati + > 1 min
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1 min
- Michael vd Mark (NL) Yamaha
- Zaqhwan Zaidi (MAL) BMW
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,105 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 0,703
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 1,593
5. Sam Lowes (GB) Ducati + 1,810
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 3,626
7. Danilo Petrucci (I) Ducati + 3,677
8. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 5,138
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 7,115
10. Xavi Vierge (E) Honda + 7,288
11. Axel Bassani (I) Bimota + 7,522
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 7,754
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,601
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 12,676
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 13,620
16. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 13,825
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 20,437
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 26,280
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 33,654
20. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + > 1 min
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Tito Rabat (E) Honda
- Yari Montella (I) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 30 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 523
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 487
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 254
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 253
6. Sam Lowes (GB) Ducati 184
7. Alex Lowes (GB) Bimota 169
8. Xavi Vierge (E) Honda 135
9. Andrea Iannone (I) Ducati 120
10. Axel Bassani (I) Bimota 114
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
12. Michael vd Mark (NL) BMW 93
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 93
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 75
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 66
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 33
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 25
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

