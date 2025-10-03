Axel Bassani (9./Bimota): Bei Petrucci war Endstation
Axel Bassani (li) rieb sich erfolglos an Danilo Petrucci auf
Im ersten Superbike-Lauf im MotorLand begeisterte Axel Bassani mit einer furiosen Fahrt, die ihn von Startplatz 23 bis auf Rang 8 führte. Der Bimota-Pilot machte 14 Positionen durch Überholmanöver gut, nur eine Position wurde ihm ‹geschenkt› – Alvaro Bautista (Ducati) war vor ihm liegend gestürzt. Angesichts dieser Performance schraubte der Lockenkopf seine Ziele für den Rennsonntag nach oben, denn nun konnte Bassani seine ursprüngliche elfte Startposition einnehmen. «Ein Platz zwischen sechs und neun ist möglich», glaubte der Italiener.
Aber die Rennen entwickelten sich nicht ganz so positiv, wie sich der 26-Jährige das gewünscht hatte. Im Superpole-Race über zehn Runden war auf Platz 11 Endstation, im zweiten Hauptrennen war Danilo Petrucci sein Bremsblock, an dessen Hinterrad Bassani als Neunter ins Ziel kam. Einmal mehr erwies sich der Kawasaki-Motor als der große Schwachpunkt der Bimota.
«Das Sprintrennen war ziemlich schwierig. Viele Fahrer haben mich auf der Geraden überholt, und ich habe nur versucht, Positionen wieder gutzumachen«, berichtete Bassani. «Im zweiten Lauf war das Gefühl nicht schlecht, ähnlich wie im ersten Rennen. Als ich auf Danilo auflief, war es unmöglich, ihn zu überholen. Auf der Geraden verlor ich immer an Boden, holte dann aber beim Bremsen und in den Kurven wieder auf. Ich fuhr den Rest des Rennens hinter ihm, obwohl ich glaube, dass meine Pace etwas besser war. Wir haben mit dem neunten Platz gute Punkte geholt.»
In der Gesamtwertung belegt Bassani den zehnten Rang, sechs Punkte hinter Ducati-Privatier Andrea Iannone.
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 3,248 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 4,973
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 12,904
|5.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 13,521
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 16,102
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 17,103
|8.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 18,802
|9.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 19,575
|10.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 23,297
|11.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 23,786
|12.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 24,209
|13.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 24,253
|14.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 24,257
|15.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 24,971
|16.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 25,200
|17.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 43,902
|18.
|Thomas Bridewell (GB)
|Honda
|+ 51,404
|19.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ > 1 min
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Michael vd Mark (NL)
|Yamaha
|-
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|BMW
|-
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Honda
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Superpole-Race:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 0,105 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 0,703
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 1,593
|5.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ 1,810
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 3,626
|7.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 3,677
|8.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 5,138
|9.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 7,115
|10.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 7,288
|11.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 7,522
|12.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 7,754
|13.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 9,601
|14.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 12,676
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 13,620
|16.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 13,825
|17.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 20,437
|18.
|Thomas Bridewell (GB)
|Honda
|+ 26,280
|19.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ 33,654
|20.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|-
|Tito Rabat (E)
|Honda
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 0,030 sec
|3.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ 0,977
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 4,114
|5.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 6,485
|6.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 7,427
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 9,734
|8.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 14,342
|9.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 14,866
|10.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 15,282
|11.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 17,276
|12.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 18,188
|13.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 23,224
|14.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 23,657
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 24,945
|16.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 36,199
|17.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 36,291
|18.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 43,343
|19.
|Thomas Bridewell (GB)
|Yamaha
|+ 49,944
|20.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Remy Gardner (AUS)
|Honda
|-
|Alvaro Bautista (E)
|Yamaha
|-
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|Superbike-WM 2025: Stand nach 30 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|523
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|487
|3.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|284
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|254
|5.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|253
|6.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|184
|7.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|169
|8.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|135
|9.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|120
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|114
|11.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|100
|12.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|93
|13.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|93
|14.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|90
|15.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|16.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|75
|17.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|68
|18.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|66
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|33
|20.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|25
|21.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|23
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|6
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1