Superbike-WM in Estoril: Alles eine Stunde später

Am kommenden Wochenende findet in Estoril das vorletzte Saisonmeeting statt und in Superbike- und Supersport-WM können die Weltmeister gekrönt werden. Wann was passiert.

Die Superbike-WM in Estoril ist ein Fleckenteppich. Die seriennahe Weltmeisterschaft gastierte auf der Rennstrecke bei der portugiesischen Hauptstadt Lissabon 1988 und 1993, während der Coronapandemie zwischen 2020 und 2022 sowie als Ersatz für den ausgefallen Meeting in Ungarn 2024. Im vergangenen Jahr gewann BMW-Star Toprak Razgatlioglu die beiden Hauptrennen, Ducati-Aushängeschild Nicolo Bulega triumphierte Sprint. Die beiden derzeit besten Superbike-Piloten werden auch am kommenden Wochenende die Protagonisten sein.

Hauptmerkmal der Rennstrecke sind deutliche Höhenunterschiede und eine fast einen Kilometer lange Gerade. Auf 4182 Meter (Breite 10–18 Meter) verteilen sich vier Links- und neun Rechtskurven. Überholmöglichkeiten bietet die lange Gerade sowie zwei enge Haarnadelkurven und eine anspruchsvolle Schikane.

Anfang Oktober kann das Wetter an der Atlantikküste rauh und ungemütlich sein, doch für das kommende Wochenende sind Sonnenschein und Temperaturen von über 25 Grad Celsius vorhergesagt. Zu beachten ist eine einstündige Zeitverschiebung zwischen Portugal und Mitteleuropa – alle Sessions sind eine Stunde später als gewohnt.