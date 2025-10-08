Michelin: Debüt der neuen SBK-Reifen noch im Oktober

Nur zwei Wochen nach dem diesjährigen Saisonfinale bekommen einige Teams und Fahrer bereits einen Vorgeschmack auf 2027, denn der neue Reifenmonopolist Michelin bittet zu einem ersten Test.

Ab der Superbike-WM 2027 tauschen die beiden Reifenhersteller Pirelli und Michelin die Plätze. Während die Italiener in die MotoGP einsteigen, übernehmen die Franzosen in der Superbike-WM. Piero Taramasso, Motorsport-Direktor beim französischen Unternehmen, versprach einen ersten Test noch in diesem Jahr.

Die diesjährige Superbike-Saison endet am 19. Oktober in Jerez. Es liegt nahe, dass dieser erste Versuch aufgrund des nahenden Winters möglichst schnell nach dem Finale stattfinden sollte und nach Möglichkeit auf einer Piste, auf der die seriennahe Weltmeisterschaft kurz zuvor gastierte, um Vergleiche anstellen zu können.

Zur Erinnerung: Michelin wird neben der Top-Kategorie auch die Supersport-WM, die neue Sportbike-WM sowie die Frauen-WM ausrüsten.

Festgelegt wurde daher, nach Informationen von GPOne, ein Test Ende Oktober in Jerez. Bimota, Ducati und Kawasaki könnten bereits in ihrer 2026er-Besetzung teilnehmen; auch BMW mit Danilo Petrucci, dessen Teamkollege Miquel Oliveira jedoch noch bis Mitte November in der MotoGP verpflichtet ist. Selbiges gilt auch für die neuen Honda-Werkspiloten Jake Dixon und Somkiat Chantra. Die offiziellen Testfahrer der Werke können in den Test eingebunden werden.