Lecuona bereit zur Rückkehr: Ärzte geben grünes Licht

Sicher war es nicht, doch Iker Lecuona erhielt für das Meeting der Superbike-WM 2025 in Estoril die Freigabe seiner Ärzte. Was der Rückkehr des Honda-Piloten noch im Wege steht.

Iker Lecuona wurde beim Superbike-Debüt auf dem Balaton Park Circuit am 26. Juli in den von Andrea Iannone (Ducati) im ersten Lauf ausgelösten Massencrash verwickelt. Der Spanier zog sich am linken Unterarm eine distale Radius- und Ulnafraktur zu – sprich, er brach sich Speiche und Elle. Bereits am 28. Juli wurde der Honda-Werkspilot in Valencia operiert.

Eine solche Verletzung ist langwierig, weshalb die Meetings in Magny-Cours und Aragón ohne den 25-Jährigen stattfanden. In Frankreich sprang Sergio Garcia aus der Moto2 in die Bresche, in Frankreich pilotierte Testfahrer Tommy Bridewell aus der BSB die verwaiste CBR1000RR-R.

Mittlerweile sind über zwei Monate seit der Operation vergangen und am heutigen Montag hatte der Spanier einen wichtigen Termin. Denn bevor Lecuona die Reise nach Estoril antreten kann, um beim vorletzten Event in die Superbike-WM 2025 zurückkehren zu können, benötigt er die Freigabe seiner behandelnden Ärzte – diese erhielt Lecuona, der mittlerweile auf WM-Rang 14 zurückgefallen ist.

Am Donnerstag muss sich Lecuona an der Rennstrecke in Estoril der obligatorischen medizinischen Untersuchung stellen. Nur wenn Rennärztin Monica Lazzarotti überzeugt ist, dass die Verletzung ausreichend verheilt ist, wird Lecuona das Rennwochenende bestreiten dürfen.