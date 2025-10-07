Bimota optimistisch für Estoril: «Können mithalten»

Für Bimota könnte der Circuito do Estoril zu einem der besseren Rennwochenenden der Superbike-WM 2025 taugen. In den technischen Abschnitten der portugiesischen Rennstrecke kann die KB998 ihre Stärken ausspielen.

Das Superbike-Meeting auf dem neuen Balaton Park Circuit war der bisherige Saisonhöhepunkt von Bimota, als Alex Lowes in allen drei Rennen als Dritter die Ziellinie kreuzte. Dies zu toppen, wird nicht einfach, aber der bevorstehende Event in Estoril könnte zumindest ähnlich erfolgreich werden. Die 4182 Meter lange Piste besteht überwiegend aus fließenden Abschnitten, in denen die Piloten das hervorragende Chassis der KB998 zur Geltung bringen können – getestet hat Bimota in Estoril jedoch nicht!

«Es ist eine etwas eigenwillige Rennstrecke», ergänzte Lowes. «Estoril ist eine technische Piste, die meiner Meinung nach in einigen Abschnitten unsere Stärken ausspielen könnte. Es ist schade, dass die Saison schon fast vorbei ist, aber ich freue mich darauf, wieder mit allen im Team zusammenzuarbeiten und unser erstes Jahr mit der KB998 so stark wie möglich zu beenden.»

Eine ähnliche Meinung hat Teamkollege Axel Bassani. «Estoril ist keine schlechte Strecke. Sie ist etwas eng, hat aber eine lange Startgerade. Dieser Teil ist vielleicht nicht der beste für uns, aber im Vergleich zur letzten Runde in Motorland Aragon ist der Rest der Strecke in Estoril etwas langsamer, mit vielen harten Bremszonen. Ich denke, wir können mithalten», sagte Bassani. «Natürlich müssen wir in der Superpole gute Arbeit leisten – in Wirklichkeit brauchen wir einen Windschatten.»