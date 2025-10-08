Drama für Aegerter: Trainingsunfall, Aus für Estoril

Die Superbike-WM 2025 droht für Dominique Aegerter früher zu Ende gehen. Der Schweizer im Yamaha-Team Giansanti Racing fällt nach einem Trainingsunfall mindestens für das Meeting in Estoril aus.

Eigentlich wollte sich Dominique Aegerter bei den letzten beiden Saisonevents mit starken Leistungen von seinem Team verabschieden, doch dieses Vorhaben wird der 35-Jährige bedauerlicherweise nicht umsetzen können. Denn am Dienstag stürzte der Rohrbacher beim Training in Valencia und brach sich an der rechten Hand den fünften Mittelhandknochen. Um den Bruch zu fixieren, ist am Donnerstag eine Operation geplant. Damit ist aber klar: Aegerter wird das Meeting in Estoril am kommenden Wochenende verpassen!

«Ich bin am Boden zerstört, dass ich Estoril verpassen werde», bedauerte der Yamaha-Pilot mit dem Unterarm im Gips. «Ich war mehr als bereit und habe mich sehr darauf gefreut, dort zu fahren. Es tut mir leid für mein Team, alle Fans und meine Sponsoren, und ich werde versuchen, stärker zurückzukommen.»

Das Giansanti-Team verzichtet in Portugal auf die Nominierung eines Ersatzfahrers und wird nur mit Remy Gardner antreten. Weil das Saisonfinale in Jerez nur eine Woche später stattfindet, droht die Saison für Aegerter sogar vorzeitig beendet zu sein.

Nachdem Yamaha eine weitere Zusammenarbeit mit Aegerter ausschloss, steht der Supersport-Weltmeister von 2021 und 2022 für die Superbike-WM 2026 noch mit leeren Händen da.