MotoGP: Topraks Startnummer steht fest

Wildcard für Tetsuta Nagashima (Honda) in Estoril

Von Kay Hettich
Wildcard für Estoril für Tetsuta Nagashima in Estoril
© Honda

Wildcard für Estoril für Tetsuta Nagashima in Estoril

Während das Honda-Werksteam beim Superbike-Meeting in Estoril wieder in voller Besetzung antreten wird, ergänzt der offizielle HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima mit einer weiteren CBR1000RR-R die Startaufstellung.
Am Donnerstag erhielt Iker Lecuona von Rennärztin Monica Lazzarotti die vorläufige Freigabe für die Superbike-Rückkehr. Vor über zwei Monaten hatte sich der Spanier auf dem Balaton Park Circuit den linken Unterarm gebrochen. Nach dem ersten Training wird sich der Honda-Werkspilot erneut im Medical-Center vorstellen müssen, um das restliche Wochenende bestreiten zu dürfen – dasselbe Prozedere gilt für Danilo Petrucci (Ducati), der sich rechts vierten Mittelhandknochen gebrochen hat.

Nach Magny-Cours und Aragón, wo Lecuona von Sergio Garcia und Tommy Bridewell ersetzt wurde, ist Honda in Estoril wieder mit beiden Stammfahrern am Start.

Zusätzlich bringt die Honda Racing Corporation seinen Testfahrer Tetsuta Nagashima mit nach Portugal. Nach Phillip Island ist es der zweite Gaststart des 33-Jährigen in der Superbike-WM 2025. Der Japaner unterstützte das Werksteam erst kürzlich beim Jerez-Test und ist im Flow. Nagashima kennt das SBK-Projekt bestens – seit 2021 ist der Japaner in Diensten der Honda Racing Corporation.

Eine weitere Wildcard für Estoril erhielt Bobby Fong (Yamaha) aus der MotoAmerica.

