Bonovo action: WM-Podium und viele technische Problem

Pekka Päivärinta/Ilse de Haas holten in Most für Bonovo action die Kohlen aus dem Feuer

Wie schon in Spa-Francorchamps gab es in Most für eines der von Bonovo action unterstützten Teams eine Podiumsplatzierung zu bejubeln. Daneben gab es aber auch Sorgenfalten wegen vieler technischer Probleme.

Die dritte Runde der Seitenwagen-Weltmeisterschaft ging am vergangenen Wochenende bei sommerlichen Temperaturen im tschechischen Most über die Bühne. Das Bonovo action-Team war erneut in voller Stärke vertreten. Neben einem zweiten Platz gab es allerdings wie schon in den Veranstaltungen auf dem Sachsenring und in Spa-Francorchamps wieder viele technische Probleme zu beklagen, die für Ausfälle und gehörigen Frust sorgten.

Pekka Päivärinta und Ilse de Haas hatten dieses Mal im teaminternen Kampf die Nase deutlich vorn. Nachdem sie sich den fünften Platz im Qualifying schnappten, kämpften sie im Sprint-Rennen von der ersten bis zur letzten Runde um den Sieg mit. Am Ende mussten sie nur den WM-Führenden Birchall-Brüdern den Vortritt lassen. Der fünffache Weltmeister Finne und seine Beifahrerin lagen auch im Hauptrennen in aussichtsreicher Position, ein kapitaler Motorschaden zwang früh zur Aufgabe.

Tim Reeves und Mark Wilkes, die erst vor einer Woche in Spa-Francorchamps noch als Dritte im Sprintrennen auf dem Podium standen, starteten die Rennen von der sechsten Position und brachten im Sprintrennen den sechsten Rang solide nach Hause. Am Sonntag war die britische Paarung, die sich 2019 gemeinsam den WM-Titel sichern konnten, ähnlich unglücklich wie ihre Teamkollegen. Aufgrund eines Defekts an der Bremsanlage fielen sie nach zwölf von 17 Runden aus.

«Am Samstag lief alles gut, aber ich habe leider einen Fehler im Rennen gemacht und bin dadurch vom dritten auf den siebenten Platz zurückgefallen. Ich konnte zwar wieder auf die Gruppe, die um Rang 2 kämpfte, aufholen, aber mehr als Platz 6 war nicht mehr möglich. Am Sonntag lief es leider gar nicht nach Plan. Wir hatten ein starkes Tempo, aber ein Fehler bei einer Bremskomponente hat dafür gesorgt, dass wir das Hauptrennen aufgeben mussten», erklärte Reeves.

Bennie Streuer und sein Beifahrer Kevin Kölsch hatten zuletzt in Belgien noch mit zahlreichen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. In den wenigen Tagen zwischen Spa-Francorchamps und Most wurde das Gespann wieder einsatzfähig gemacht. Von Platz 10 aus gestartet, sahen sie im Sprint-Rennen als Achte die Zielflagge. Am Sonntag machten sich erneut Motorenprobleme beim Niederländer und seinem deutschen Passagier bemerkbar. Noch in der ersten Runde mussten sie den Seitenwagen abstellen.

«Wir hatten schon bessere Wochenenden», zeigte sich Streuer enttäuscht. «Das Motorrad ist immer noch zu langsam, irgendwo ist der Wurm drin, das war von Anfang an spürbar. Heute ist uns in der ersten Runde schon wieder der Motor kaputt gegangen und der war neu. Das ist also wirklich ärgerlich, zumal wir nicht wissen, warum es passiert ist. Aber zumindest haben wir jetzt bis zur nächsten Veranstaltung etwas Zeit, um an diesem Problem zu arbeiten.»

Nur Josef Sattler/Luca Schmidt als Siebente bzw. Sechste und das Junior-Team Lennard Göttlich/Lucas Krieg als Neunte und Achte kamen ohne Probleme durch das Wochenende. Vor allem die beiden Nachwuchshoffnungen schlugen sich in der Weltelite einmal mehr beachtlich. Obwohl sie nur an vier von sechs Rennen teilgenommen haben, liegen sie in der WM-Zwischenwertung ex aequo mit Ted und Vincent Peugeot an der zehnten Stelle. In der IDM nehmen sie hinter Sattler/Schmidt Platz 2 ein.

Ergebnisse Seitenwagen-WM, Sprintrennen Most

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 10 Runden. 2. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, +1.537sec. zur. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +1.732 sec. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha. 5. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha. 6. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 7. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha. 8. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 9. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha. 10. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 11. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 12. Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. 13. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha.

Ergebnisse Seitenwagen Rennen 2 Most

1. Ellis/Clément (GB/F), 17 Runden. 2. Birchall/Birchall (GB), +0.279 sec zur. 3. Christie/Christie (GB), +1.285 sec. 4. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5. Kershaw/Charlwood (GB). 6. Sattler/Schmidt (D). 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 8. Göttlich/Krieg (D). 9. Cable/Richardson (GB). 10. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ).

WM-Stand (nach 6 von 14 Rennen)

Birchall, 140 Punkte. 2. Ellis, 112. 3. Christie, 75. 4. Kershaw, 69. 5. Payne, 62. 6. Sattler, 53. 7. Päivärinta, 49. 8. Reeves, 46. 9. Streuer, 33. 10. Göttlich und Peugeot, beide 27. 12. Cable, 25. 13. Kimeswenger und Rupert Archer (GB), beide 20. 15. John Holden (GB), 18. 16. Robb Biggs (GB), 11. 17. Zimmermann, 10. 18. Janez Remse (SLO), 9. 19. Vinet, 6. 20. Pierre Leguen (F), 4.