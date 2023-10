Payne/Rousseau (Team Steinhausen): Platz 3 im Visier

Für das Sidecar Festival in Oschersleben hat sich Steinhausen Racing (Harry Payne/Kevin Rousseau) einiges vorgenommen. Beim Heimrennen soll der Grundstein für Platz 3 in der Weltmeisterschaft gelegt werden.

Mit einem zweiten Platz im Sprintrennen auf dem Sachsenring starteten Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing gut in die Weltmeisterschaft, danach dauerte es allerdings lange, bis man in dieser Saison ein zweites Mal auf dem Podium landen konnte. Nur wenige Tage nach dem 80. Wiegenfest von Teamgründer Rolf Steinhausen gelang dem britisch-französischen Paar mit einem Sieg auf dem Red Bull Ring ein perfektes Geburtstagsgeschenk.

Für das Heimrennen in der Motorsport Arena Oschersleben hat sich die ehrgeizige Mannschaft aus Nümbrecht einiges vorgenommen, möchte man doch an die glorreichen Zeiten anknüpfen, in denen man zweimal die Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Für das Sidecar Festival wurde nicht nur eine neue Verkleidung angefertigt, mit dem französischen Elektroniker vom Supersport-WM-Team GMT94 Yamaha hat man einen Spezialisten vor Ort, der auch den neuen Kabelbaum angefertigt hat.

«Nach den Rennen in Österreich bin ich zu GMT94 gefahren. Es war faszinierend zu sehen, wie schnell und präzise Maß genommen wurde. Nach nur etwa vier Stunden war alles erledigt. Ich konnte wieder einpacken und die Heimreise antreten», erzählte Maik Steinhausen gegenüber SPEEDWEEK.com. Noch vor der Veranstaltung in Assen wurde der neue Kabelbaum geliefert und mit der Pole-Position konnte gleich der Beweis gestellt werden, dass die Erwartungen erfüllt wurden.

Nach zehn von 14 Rennen stehen Payne/Rousseau mit 124 Zählern punktegleich mit den britischen Brüdern Sam und Tom Christie und nur einen Punkt Rückstand auf Stephen Kershaw/Ryan Charlwood an der vierten Stelle der WM-Tabelle. Bevor es Ende Oktober zum Finale nach Estoril (Portugal) geht, möchte man in heimischen Gefilden den Grundstein legen, um das erste Jahr der Zusammenarbeit mit Payne/Rousseau am angestrebten dritten Platz zu beenden.

Zeitplan Sidecar Festival

Samstag, 07.10.2023

08:00-08:15 Freies Training Classic Demo 1

08:20-08:35 Freies Training Classic Demo 2

08:40-08:55 Freies Training Classic Demo 3

09:00-09:20 Qualifying Sidecar-Trophy

09:35-10:05 Freies Training FIM Seitenwagen

10:10-10:25 Freies Training Camathias Cup

10:30-11:00 Qualifying Sidecar-Trophy

10:05-11:20 Freies Training Classic Demo 1

11:25-11:40 Freies Training Classic Demo 2

11:45-12:00 Freies Training Classic Demo 3

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Qualifying FIM Seitenwagen

12:55-13:10 Qualifying Camathias Cup

13:25-13:45 Rennen 1 Sidecar-Trophy

13:50-14:05 Freies Training Classic Demo 1

14:10-14:25 Freies Training Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualifying FIM Seitenwagen

15:00-15:15 Freies Training Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualifying Camathias Cup

15:50-16:25 Rennen 2 Sidecar-Trophy

16:50-17:30 Sprintrennen FIM Seitenwagen

Sonntag, 08.10.2023

09:00-09:10 Warm-up Sidecar-Trophy

09:15-09:35 Freies Training Classic Demo 1

09:55-10:10 Warm-up FIM Seitenwagen

10:15-10:35 Freies Training Classic Demo 2

10:50-11:20 Rennen 1 Camathias Cup

11:25-11:45 Freies Training Classic Demo 3

11:50-12:20 Mittagspause

12:30-13:00 Rennen 3 Sidecar-Trophy

13:10-13:25 Freies Training Classic Demo 1

13:30-13:45 Freies Training Classic Demo 2

14:05-14:50 Rennen FIM Seitenwagen

15:00-15:35 Rennen 2 Camathias Cup

15:45-16:00 Freies Training Classic Demo 3

WM-Stand nach 10 von 14 Rennen

1. Ellis/Clément (GB/F), 198 Punkte. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9. Sattler/Schmidt (D), 53. 10. Peugeot/Peugeot (F), 52. 11. Archer/Christie (GB), 37. 12. Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Stand IDM Seitenwagen nach 10 von 12 Rennen

1. Peugeot/Peugeot (F), 152,5 Punkte. 2. Göttlich/Krieg (D), 129. 3. Sattler/Schmidt (D), 120. 4. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5. Archer/Christie (GB), 97. 6. Cable/Richardson (GB), 97. 7. Zimmermann/Mahl (D), 81. 8. Vinet/Pirat (F), 47. 9. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10. Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11. Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12. Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13. Leguen/Darras (F), 16.