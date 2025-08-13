Assen: Hochspannung im Titelkampf vorprogrammiert

Drei Seitenwagen-Teams durch drei Punkte getrennt, spannender könnte die Weltmeisterschaft kaum sein. Am kommenden Wochenende gibt die Dreiradelite auf der Rennstrecke in Assen wieder Vollgas.

Acht von 14 Rennen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft liegen bereits im Rückspiegel. Mit Markus Schlosser/Luca Schmidt (Gustoil Sidecar Racing), Sam und Tom Christie (Hannafin Racing) sowie Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing Team) haben nicht nur drei Teams der Meisterschaft den Stempel aufgedrückt, sie liegen auch Kopf an Kopf an der Spitze der WM-Tabelle.

Wenn am kommenden Wochenende in der Kathedrale des Rennsports, auf dem MotoGP-Kurs in Assen, die Dreiradelite wieder Vollgas gibt, darf man sich berechtigte Hoffnungen auf unterhaltsame Rennen machen, denn neben den drei genannten Teams ist auch mit Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) und Todd Ellis/Emmanuelle Clément zu rechnen.

Nach dem überraschenden Ausstieg aus der Weltmeisterschaft, den er noch vor dem ersten Rennen in Le Mans verkündete, hat sich Lokalmatador Bennie Streuer dazu entschlossen mit der Beifahrerin Manon Vissenberg einen Gaststart zu absolvieren. Sein ursprünglicher Beifahrer Kevin Kölsch wird in den Niederlanden im Boot von Wiggert Kranenburg sitzen.

Waren bei der letzten Veranstaltung in Most nur neun Seitenwagen am Start, wird dieses Mal die Startaufstellung wieder gut gefüllt sein. 15 Teams aus sieben Nationen haben ihr Kommen zugesagt. Das Sprintrennen startet am Samstag, dem 16. August, um 16:20 Uhr, der Start zum Hauptrennen ist am Sonntag, dem 17. August, um 15.30 Uhr angesetzt.

Zeitplan, Seitenwagen-WM Assen

Freitag, 15.08.

11:30 – 12:00 Uhr Freies Training

15:15 – 15:35 Uhr Qualifying 1

Samstag, 16.08.

11:40 – 12:00 Uhr Qualifying 2

16:20 – 16:45 Uhr Sprintrennen

Sonntag, 17.08.

11:45 – 11:55 Uhr Warm-up

15:30 – 16:00 Uhr Hauptrennen

WM-Stand (nach 8 von 14 Rennen)

1. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), 148 Punkte. 2. Sam Christie/Tom Christie (GB), 148 Punkte. 3. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), 145. 4. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), 79. 5. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), 61. 7. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 54. 7. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), 52. 8. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH), 49. 9. Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (GB/CZ), 47. 10. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), 42. 11. Joni Manninen/Tero Manninen, 38. 12. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), 37. 13. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB), 27. 14. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 23. 15. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), 19. 16. Cyril Vinet/Gerald Vinet (F), ARS Yamaha, 4. 17. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F), 3. 18. Claude Vinet/Leané Marsal (F), 2.