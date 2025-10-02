Schlosser: Geheimnis über neuen Beifahrer gelüftet
Markus Schlosser fährt beim WM-Finale in Oschersleben mit einem neuen Beifahrer
Beinahe zwei Saisonen waren der erfahrene Schweizer Markus Schlosser und der junge Deutsche Luca Schmidt ein eingeschworenes Team in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft und feierten gemeinsam acht Laufsiege sowie neun weitere Top-3-Resultate. Mit dem Gewinn des WM-Titels sollte es allerdings nicht klappen.
Nur wenige Tage vor dem WM-Finale in der Motorsport Arena Oschersleben platzte die Bombe. Wie Schmidt auf Facebook wissen ließ, wird das Duo wird ab sofort getrennte Wege beschreiten. Über die Hintergründe der Trennung hüllen sich beide Beteiligten in Schweigen.
Weil sich Lennard Göttlich vor dem Sidecar Festival in der Magdeburger Börde einen Schlussstrich unter seine Karriere zog, stand sein Co-Pilot Lucas Krieg plötzlich ohne Fahrer da. Für Schlosser war es eine göttliche Fügung und es kam zu einer raschen Einigung mit dem jungen Deutschen.
«Wenn sich Lennard entschlossen hätte, noch einmal in Oschersleben an den Start zu gehen, dann hätte ich mir einen anderen Beifahrer suchen müssen», erklärte der Weltmeister des Jahres 2021 im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «So ist es natürlich perfekt für mich. Es gibt ja nicht viele Top-Leute, die man ohne weiteres nehmen kann.»
Trotz großem Rückstand auf Harry Payne hat Schlosser die Hoffnung auf seinen zweiten WM-Titel nicht aufgegeben. «Schade, dass es in Oschersleben am Donnerstag nicht mehr den Testtag gibt. So bleibt uns nichts anderes übrig, als am Freitag herauszufinden, wie gut wir harmonieren und welche Anpassungen vorgenommen werden müssen.»
Zeitplan Sidecar Festival
Freitag, 03.10.2025
12:00-12:20 Freies Training Classic Demo 1
12:25-12:45 Freies Training Classic Demo 2
12:50-13:10 Freies Training Classic Demo 3
13:35-14:05 Freies Training Seitenwagen-WM
14:15-14:35 Freies Training Sidecar-Trophy
14:45-15:05 Freies Training Camathias Cup
15:15-15:35 Freies Training Northern Sidecar Cup
15:45-16:05 Freies Training Classic Demo 1
16:10-16:30 Freies Training Classic Demo 2
16:35-16:55 Freies Training Classic Demo 3
17:05-17:25 Freies Training Seitenwagen-WM
Samstag, 04.10.2025
09:00-09:30 Q1 Sidecar-Trophy
09.40-10:00 Q1 Camathias Cup
10:15-10:45 Qualifying Seitenwagen-WM
10:55-11:15 Q1 Northern Sidecar Cup
11:25-11:45 Freies Training Classic Demo 1
11:50-12:10 Freies Training Classic Demo 2
12:10-12:40 Mittagspause
12:40-13:00 Freies Training Classic Demo 3
13:05-13:35 Q2 Sidecar-Trophy
13:45-14:05 Q2 Camathias Cup
14:15-14:35 Q2 Northern Sidecar Cup
14:45-15:05 Freies Training Classic Demo 1
15:10-15:30 Freies Training Classic Demo 2
15:35-15:55 Freies Training Classic Demo 3
16:15-16:55 Sprintrennen Seitenwagen-WM
17:00-17:25 Rennen 1 Sidecar-Trophy
17:25-17:55 Taxifahrten
Sonntag, 05.10.2025
09:00-09:30 Rennen Sidecar-Trophy
09:40-09:55 Warm-up Seitenwagen-WM
10:00-10:35 Rennen 1 Camathias Cup
10:45-11:10 Rennen 1 Northern Sidecar Cup
11:15-11:35 Freies Training Classic Demo 1
11:40-12:00 Freies Training Classic Demo 2
12:00-12:30 Mittagspause
12:30-12:50 Freies Training Classic Demo 3
13:00-13:30 Rennen 3 Sidecar-Trophy
13:30-14:00 Taxifahrten
14:20-15:20 Rennen Seitenwagen-WM
15:25-16:00 Rennen 2 Camathias Cup
16:05-16:30 Rennen 2 Northern Sidecar Cup
WM-Stand (nach 12 von 14 Rennen):
1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 240 Punkte. 2. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, 217. 3. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 199. 4. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, 151. 5. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 83. 6. Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (GB/CZ), ARS Yamaha, 73. 7. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha, 71. 8. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 67. 9. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha, 61. 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH), LCR Yamaha, 59. Ferner: 15. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, 23.