Schlosser: Geheimnis über neuen Beifahrer gelüftet

Nachdem sich Markus Schlosser und Luca Schmidt vor dem WM-Finale Oschersleben getrennt haben, benötigte der Schweizer dringend einen neuen Beifahrer und machte ein Geheimnis darauf, auf wen seine Wahl gefallen war.

Beinahe zwei Saisonen waren der erfahrene Schweizer Markus Schlosser und der junge Deutsche Luca Schmidt ein eingeschworenes Team in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft und feierten gemeinsam acht Laufsiege sowie neun weitere Top-3-Resultate. Mit dem Gewinn des WM-Titels sollte es allerdings nicht klappen.

Nur wenige Tage vor dem WM-Finale in der Motorsport Arena Oschersleben platzte die Bombe. Wie Schmidt auf Facebook wissen ließ, wird das Duo wird ab sofort getrennte Wege beschreiten. Über die Hintergründe der Trennung hüllen sich beide Beteiligten in Schweigen.

Weil sich Lennard Göttlich vor dem Sidecar Festival in der Magdeburger Börde einen Schlussstrich unter seine Karriere zog, stand sein Co-Pilot Lucas Krieg plötzlich ohne Fahrer da. Für Schlosser war es eine göttliche Fügung und es kam zu einer raschen Einigung mit dem jungen Deutschen.

«Wenn sich Lennard entschlossen hätte, noch einmal in Oschersleben an den Start zu gehen, dann hätte ich mir einen anderen Beifahrer suchen müssen», erklärte der Weltmeister des Jahres 2021 im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «So ist es natürlich perfekt für mich. Es gibt ja nicht viele Top-Leute, die man ohne weiteres nehmen kann.»

Trotz großem Rückstand auf Harry Payne hat Schlosser die Hoffnung auf seinen zweiten WM-Titel nicht aufgegeben. «Schade, dass es in Oschersleben am Donnerstag nicht mehr den Testtag gibt. So bleibt uns nichts anderes übrig, als am Freitag herauszufinden, wie gut wir harmonieren und welche Anpassungen vorgenommen werden müssen.»

Zeitplan Sidecar Festival

Freitag, 03.10.2025

12:00-12:20 Freies Training Classic Demo 1

12:25-12:45 Freies Training Classic Demo 2

12:50-13:10 Freies Training Classic Demo 3

13:35-14:05 Freies Training Seitenwagen-WM

14:15-14:35 Freies Training Sidecar-Trophy

14:45-15:05 Freies Training Camathias Cup

15:15-15:35 Freies Training Northern Sidecar Cup

15:45-16:05 Freies Training Classic Demo 1

16:10-16:30 Freies Training Classic Demo 2

16:35-16:55 Freies Training Classic Demo 3

17:05-17:25 Freies Training Seitenwagen-WM

Samstag, 04.10.2025

09:00-09:30 Q1 Sidecar-Trophy

09.40-10:00 Q1 Camathias Cup

10:15-10:45 Qualifying Seitenwagen-WM

10:55-11:15 Q1 Northern Sidecar Cup

11:25-11:45 Freies Training Classic Demo 1

11:50-12:10 Freies Training Classic Demo 2

12:10-12:40 Mittagspause

12:40-13:00 Freies Training Classic Demo 3

13:05-13:35 Q2 Sidecar-Trophy

13:45-14:05 Q2 Camathias Cup

14:15-14:35 Q2 Northern Sidecar Cup

14:45-15:05 Freies Training Classic Demo 1

15:10-15:30 Freies Training Classic Demo 2

15:35-15:55 Freies Training Classic Demo 3

16:15-16:55 Sprintrennen Seitenwagen-WM

17:00-17:25 Rennen 1 Sidecar-Trophy

17:25-17:55 Taxifahrten

Sonntag, 05.10.2025

09:00-09:30 Rennen Sidecar-Trophy

09:40-09:55 Warm-up Seitenwagen-WM

10:00-10:35 Rennen 1 Camathias Cup

10:45-11:10 Rennen 1 Northern Sidecar Cup

11:15-11:35 Freies Training Classic Demo 1

11:40-12:00 Freies Training Classic Demo 2

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Freies Training Classic Demo 3

13:00-13:30 Rennen 3 Sidecar-Trophy

13:30-14:00 Taxifahrten

14:20-15:20 Rennen Seitenwagen-WM

15:25-16:00 Rennen 2 Camathias Cup

16:05-16:30 Rennen 2 Northern Sidecar Cup

WM-Stand (nach 12 von 14 Rennen):

1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 240 Punkte. 2. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, 217. 3. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 199. 4. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, 151. 5. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 83. 6. Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (GB/CZ), ARS Yamaha, 73. 7. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha, 71. 8. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 67. 9. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha, 61. 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH), LCR Yamaha, 59. Ferner: 15. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, 23.