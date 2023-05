Schwedischer Doppel-Weltmeister Anders Michanek 80

Anders Michanek, der jetzt seinen 80. Geburtstag feierte, gehört zu den wenigen Fahrern, die es geschafft haben auf der Speedwaybahn und auf der Langbahn Weltmeister zu werden.

Zu der Zeit, als es noch keine Langbahn-Weltmeisterschaft gab und nur eine Europameisterschaft auf der langen Strecke ausgefahren wurde, gab es zwei schwedische Titelträger, die sich in die Siegerliste eintrugen. Seit Einführung der Langbahn-WM im Jahre 1971 wurde mit Anders Michanek nur noch ein Schwede Weltmeister. Michanek wurde am 30. Mai 1943 geboren und feierte jetzt seinen 80. Geburtstag.

Als Michanek 1977 im dänischen Aalborg die Langbahn-WM gewann, war der heutige Jubilar bereits Weltmeister im Speedway und konnte auch bei Teamwettbewerben auf der Speedwaybahn erfolgreich mitfahren. 1974 lieferte Michanek in Göteborg im Ullevi-Stadion ein perfektes Rennen und wurde mit Maximum Weltmeister vor dem legendären Ivan Mauger und seinem Landsmann Sören Sjösten.

Im Jahr darauf verlor Michanek seinen Titel an den Dänen Ole Olsen, der beim Weltfinale in Wembley Maximum fuhr, während Michanek mit 13 Zählern Vizeweltmeister wurde. Auf der Langbahn kam Michanek im Folgejahr seines WM-Titels nur als Reservist ins WM-Finale und fuhr erst 1979 in Marienbad aufs WM-Podest, als er hinter Alois Wiesböck Vizeweltmeister wurde.

Insgesamt gewann Anders Michanek in der Einzel- und Teamwertung sechs WM-Titel und holte in Summe 16 WM-Medaillen. Auch den Goldhelm des ADAC auf der Langbahn sowie mehrere Meisterschaften in Schweden auf der Langbahn und der Speedwaybahn durfte der Jubilar während seiner aktiven Laufbahn feiern.

SPEEDWEEK.com wünscht dem schnellen Schweden alles Gute zum 80. Geburtstag.

https://www.youtube.com/watch?v=QWbsJ6bd8K8