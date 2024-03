MSC Cloppenburg: Lothar Koopmann neuer Präsident

Beim MSC Cloppenburg stellte man jetzt Weichen für die Zukunft. Neuer Präsident ist Lothar Koopmann, der bisherige Chef, Burkhard Timme, wurde zum Ehrenpräsidenten gewählt.

Nach zehn Jahren Präsidentschaft stellte Burkhard Timme am vergangenen Freitag bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des MSC Cloppenburg seinen Chefsessel zur Verfügung. Sein Nachfolger ist Lothar Koopmann. Timme wurde von den Clubmitgliedern zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Koopmann, erfolgreicher Unternehmer, setzt ebenso auf Teamgeist und Zusammenhalt wie sein Vorgänger und verglich in seiner Ansprache die Struktur des MSC mit dem Atomium in Brüssel, dass man immer erweitern kann. «Wir sind alles kleine Atome, und jedes einzelne ist wichtig und ausbaubar», so Koopmann.

Insgesamt wurde der geschäftsführende Vorstand der Soestestädter mit sechs Personen neu aufgestellt. Neu gewählt wurden neben Koopmann Manfred Bäker als Vize-Präsident, Manfred Schene als Schatzmeister, Markus Strehle als Syndikus, sowie Tim Bahlmann als Schriftführer und Stefan Timme als Sportleiter.

Veranstaltungstechnisch hat der MSC Cloppenburg auch in diesem Jahr wieder viel vor. Am Samstag, den 27. April, ist der ADAC Bahnsport Nachwuchs Cup mit dem Speedway Team Cup unter Flutlicht geplant. Auch am Speedway Paar Cup, der am 1. Mai auf dem Holsteinring in Brokstedt stattfindet, möchte der MSC als Titelverteidiger teilnehmen.

Höhepunkt der Saison soll wieder die «Night oft he Fights», sein. Das immer bestens besuchte Flutlichtrennen findet am Freitag, den 23. August, in der Arena an der Boschstraße in Emstekerfeld statt.

Hier geht es diesmal nicht nur um den «MC Donalds Supercup», denn der MSC hat den Zuschlag für den ADAC-Silberhelm bekommen und wird die Trophäe an diesem Abend ausfahren. Der Saisonabschluss im Cloppenburger Stadion findet am Freitag, den 11. Oktober, mit der «René Deddens Abschiedsgala» statt.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden Patrick Abeln, Michael Ahrens, Markus Münter und Chris Wahle (alle zehn Jahre), sowie Werner Morawietz (50 Jahre) geehrt. Manfred Bäker erhielt für seine besonderen Verdienste die Ewald-Kroth-Medaille des ADAC in Bronze aus den Händen von Linda Hukelmann, die als ADAC-Referentin vor Ort war.