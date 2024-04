Ostern Neuenknick: Pieszczek siegt – Dilger im Finale 01.04.2024 - 12:24 Von Manuel Wüst

© Laranjeira Krystian Pieszczek gewann in Neuenknick

Beim Oster-Speedwayrennen in Neuenknick wurde wieder mit sechs Fahrern in jedem Lauf gefahren. Das Line-up war international. Der Pole Krystian Pieszczek gewann am Ende das Finale.