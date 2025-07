Polnische Liga: Landshuter Team siegte spektakulär

In einem atemraubenden Rennen besiegten die Trans MF Landshut Devils das Team Pronergy Polonia Pila in der polnischen Speedway-Liga deutlich mit 51:39 Punkten. Und das, obwohl Valentin Grobauer nach einem Crash ausfiel.

Das war ein Rennabend, der die Herzen der 2500 Speedwayfans im Stadion höherschlagen ließ: Ein Gastgeber, der von Anfang an deutlich machte, dass er sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen würde, ein kämpferisch eingestellter Gast aus Schneidemühl (Pila), den viele in der Favoritenrolle sahen, packende Rennen auf einer bestens präparierten Bahn, und ein deutlicher und umjubelter Sieg für die Landshuter.

Dass die Stahlschuhartisten der Trans MF Landshut Devils sich nichts anderes als einen weiteren Heimsieg auf die Fahnen geschrieben hatten, wurde relativ rasch klar. Ab Heat 3 waren sie in Führung und gaben diese auch nicht mehr ab, bauten sie bis Heat 11 sogar auf bis zu 14 Punkte aus.

Mehr als eine Schrecksekunde gab es im vierten Lauf, als Valentin Grobauer zum Angriff auf Krzysztof Sadurski ansetzte, dabei aber in der Zielkurve in die Bande einschlug. Der nach ihm fahrende Jakub Zurek kam ebenfalls zu Sturz. Zurek konnte zu Fuß ins Fahrerlager zurückkehren, Grobauer zunächst im Krankenwagen; glücklicherweise folgte bald die Information, dass er von einer schlimmeren Verletzung verschont geblieben ist.

Am Ende machten die Devils den Sack souverän zu und gewannen mit 51:39 Punkten deutlicher, als es gegen den starken Gegner Pronergy Polonia Pila erwartet wurde.

«Das war spitze, was unsere Jungs gezeigt haben, alle Achtung. Sie haben zu keinem Zeitpunkt das Rennen aus der Hand gegeben, kamen immer wieder zurück und haben sichtbar für jeden Punkt gekämpft, was das Zeug hielt», so der 1. Vorsitzende Gerald Simbeck. «Wir hatten eine super Stimmung im Team, eine super Stimmung im Stadion, und das Ergebnis hilft uns enorm auf dem Weg in die Play-Offs. Mit so einer Einstellung können wir am kommenden Sonntag auch mit hoch erhobenem Haupt ins Rennen gegen das Topteam aus Danzig gehen.»

Das nächste Heimrennen gegen die Mannschaft von der Ostseeküste, die ein heißer Aufstiegsanwärter ist, steht bereits am kommenden Sonntag, 27. Juli, um 18 Uhr an. Wybrzeze Gdansk konnte bisher acht von neun Rennen in dieser Saison gewinnen.

Ergebnisse Polnische Liga:



Trans MF Landshut Devils, 51 Punkte:

Kevin Wölbert: 3, 2*, 3, 2*, 1 – 11+2

Valentin Grobauer: ex

Kevin Juhl Pedersen: 1, 1, 1, ex, 2 – 5

Charles Wright: 2*, 3, 3, 3, 1 – 12+1

Kim Nilsson: 3, 3, 2, 2, 3 – 13

Mario Häusl: 2, 2, 3, 1*, 1 – 9+1

Marlon Hegener: 0, 0, 0, 1 – 1



Pronergy Polonia Pila, 39 Punkte:

Adrian Cyfer: 0, 1*, 0 – 1+1

Norbert Kosciuch: 1, 2, 1*, ex – 4+1

Wiktor Jasinski: 2, 2, 3, 3, ex, 2 – 12

Krzysztof Sadurski: 3, 0, 0 – 3

Jonas Seifert-Salk: 0, 1, 3, 0 – 4

Jakob Zurek: 3, 1, ex – 4

Piotr Piotrowski-Predki: 1, 0, 2* – 3+1

Villads Nagel: 2, 2, 1, 3 – 8