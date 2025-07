Lettland-GP: Besondere Ehre für Hannah Grunwald

Offiziell ist Hannah Grunwald die Siegerin der FIM Women’s Speedway Gold Trophy, also die beste Drifterin der Welt. Beim Grand Prix in Lettland wird die 17-Jährige erneut im Rampenlicht stehen.

Mitte Juli toppte Hannah Grunwald das rein deutsch besetzte Podium bei der Women’s Speedway Gold Trophy in Donji Kraljevec, nachdem sie das einzige Prädikatsrennen für Frauen mit Maximum gewonnen hatte. «Wir sind ohne Erwartungen hingefahren», erinnerte sich Grunwald im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Klar wollte ich gerne aufs Treppchen oder das Ding gewinnen. Aber es waren auch starke Gegner dabei. Das Wetter und die Bahn waren dann absolute Bombe und es war mein Tag. Meine Reaktionen und Starts waren gut und es war alles super. Ich freue mich riesig, dass ich nachher auf dem ersten Platz war und das gewonnen habe.»

Zelebriert wurde der Titel zunächst in Kroatien, ehe in Parchim eine weitere Feier folgte. «Das Rennen war samstags und wir sind erst Sonntagfrüh heimgefahren. Dort gab es dann eine spontane Sponsorenparty mit Freunden und Fans. Es war super, mein Mechaniker und Freunde von uns haben mir noch einen Pokal besorgt, weil wir dort keinen bekommen haben», so Grunwald, die von Glückwünschen überhäuft wurde und der im Rahmen des Lettland-Grand-Prix eine weitere Ehre zuteilwerden wird. «Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass ich die gar nicht alle beantworten konnte. Auch aus der Speedwayszene gab es etliche Posts, und die Videos vom Rennen machten überall im Internet die Runde. Zudem wurde ich nach Lettland zum Grand Prix eingeladen. Ich darf dort den Pokal zum Podium tragen und ein Interview geben, da freue ich mich richtig drauf.»

Der Lettland-GP findet am kommenden Samstag (2. August) in der Hauptstadt Riga statt. Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik liegt neun Punkte vor Rookie Brady Kurtz und 32 vor dem Dritten Fredrik Lindgren.