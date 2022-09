Speedway-EM: Entscheidung in Pardubitz im Livestream 22.09.2022 - 12:01 Von Manuel Wüst

© Pabijan Die Titelfavoriten: Janusz Kolodziej liegt vor Leon Madsen

Wer wird Speedway-Europameister, wer erringt die Medaillen? Und wer erobert einen Platz in den Top-5, die zum Start in der EM 2023 berechtigen? All diese Fragen werden am 23. September in Pardubitz beantwortet.