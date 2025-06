Speedway-EM: Norick Blödorn mit Dauer-Wildcard dabei

Deutschland wird auch in diesem Jahr einen permanenten Teilnehmer an der Speedway-Europameisterschaft haben. Bei der Vergabe der fünf Dauer-Wildcards wurde Norick Blödorn berücksichtigt.

Mit der Vergabe der letzten fünf Startplätze wurde das Fahrerfeld der Speedway-Europameisterschaft nur wenige Tage nach dem Challenge in Stralsund vervollständigt. Aus deutscher Sicht ist besonders erfreulich, dass Norick Blödorn nach 2024 zum zweiten Mal eine permanente Wildcard erhält und somit bei allen Finalrennen dabei sein wird. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, in dem es zu Terminüberschneidungen mit der Qualifikation für den SGP2 kam, passen die Termine in dieser Saison besser, sodass der Norddeutsche an den beiden größten Wettbewerben neben dem Grand Prix parallel teilnehmen könnte.

Neben Blödorn wurden der Pole Przemyslaw Pawlicki, dessen Bruder Piotr bereits sportliche für die EM qualifiziert war, sowie Vaclav Milik (Tschechien), Timo Lahti (Schweden) und der Brite Tom Brennan mit einer Dauer-Wildcard ausgestattet. Zum vollständigen EM-Line-up gesellen sich bei jedem der vier Finalrennen ein Fahrer mit Tages-Wildcard sowie zwei Bahnreserven.

Das erste Rennen findet am 12. Juli im polnischen Bromberg (Bydgoszcz) statt, der zweite Event ist am 26. Juli in Güstrow. Es folgen Lissa/PL (23.8.) und Pardubitz/CZ (19.9.)

Startliste Speedway-EM 2025:

#29 Andzejs Lebedevs (LV)

#30 Leon Madsen (DK)

#223 Kacper Woryna (PL)

#777 Piotr Pawlicki (PL)

#692 Patryk Dudek (PL)

#96 Dimitri Bergé (F)

#52 Michael Jepsen Jensen (DK)

#785 Nazar Parnitskyi (UA)

#41 Frederik Jakobsen (DK)

#841 Mateusz Cierniak (PL)

#59 Przemyslaw Pawlicki (PL)

#225 Vaclav Milik (CZ)

#37 Norick Blödorn (D)

#98 Timo Lahti (S)

#27 Tom Brennan (GB)



Nachrücker:

#48 Szymon Wozniak (PL)

#778 Marko Levishyn (UA)

#67 Rasmus Jensen (DK)

#415 David Bellego (F)

#226 Anze Grmek (SLO)